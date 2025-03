Rimini Marathon, tre giorni di gare

L’11, 12 e 13 aprile 2025 Rimini torna a essere il cuore pulsante della corsa con la Rimini Marathon, un evento sportivo di portata nazionale e internazionale che coinvolge atleti, famiglie e appassionati in un’atmosfera unica. La gara prende il via dal Club del Sole Marathon Village (Viserba) e attraversa i punti più affascinanti della città, regalando emozioni a ogni passo.

La sfida principale è la maratona di 42 km, affiancata dalla mezza maratona di 21 km, entrambe competizioni Fidal. Ma la Rimini Marathon è un evento inclusivo, con percorsi adatti a tutti: la Ten Miles (16 km) per chi vuole mettersi alla prova, la Family Run (8 km) per una corsa all’insegna del divertimento e la Kids Run (2 km) pensata per i più piccoli.

Un momento speciale sarà il raduno degli “spingitori” di carrozzine, un appuntamento che celebra la solidarietà e rende ancora più speciale questa manifestazione. Tre giorni di festa, sport e condivisione in una città pronta ad accogliere atleti e spettatori.

Info e iscrizioni su www.riminimarathon.it.