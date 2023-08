Rimini mette la musica al centro A spasso tra Branduardi e Cricca

Capitale della musica per quattro giorni tra incontri, workshop, concerti e festival. Tutto pronto per Rimini in Musica, l’evento che si avvale della presenza di artisti noti ed emergenti per attirare gli operatori dello spettacolo in cerca di occasioni di formazione. Fra i tanti artisti e personalità, spiccano Pupi Avati, Angelo Branduardi, Claudio Carboni, Tiro Mancino e Kelly Joice. Rimini in Musica offrirà un ricco calendario di eventi itineranti. Per il debutto dell’evento la scelta ruota sui luoghi del centro storico, come il Teatro degli Atti e l’Arena degli Agostiniani. L’organizzazione ha posto come obiettivo il sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione. Agli spettacoli si accede gratuitamente fino a esaurimento posti ed è gradita una donazione sul conto della Regione Emilia-Romagna.

L’organizzazione di Nove Eventi ambisce anche a dare vita a una rassegna ciclica, che l’amministrazione comunale vorrebbe riproposta di anno in anno. A confermare un impegno per la musica e gli spettacoli in genere, ormai assodato, è stato anche il sindaco Jamil Sadelghovaad che in conferenza stampa ha spiegato in quale modo l’evento vada al di là della semplice promozione della musica e degli artisti. "Si vuole riflettere sul futuro dell’industria della musica – ha detto il sindaco –, ed è questo anche un confronto tra addetti ai lavori. Anche nella musica – aggiunge – è necessario fare emergere professionalità e fare formazione, è un settore che merita grande attenzione".

Il sipario si alza all’Arena Francesca da Rimini il 30 agosto alle 21. A condurre sarà Anna Falchi con la musica del dj Max Monti. A seguire Cricca, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, poi il jazz con il sassofonista Stefano di Battista. Lo spettacolo continua in tarda serata con parole e musica di Andrea Mingardi. In contemporanea, all’Arena degli Agostiniani, il presentatore Mirco Realdini sarà impegnato nel casting del festival Una voce per l’Europa. A Diego Cusano è riservato invece un panel dedicato alla musica descritta attraverso le illustrazioni. E Mimmo Paganelli andrà "Dentro nei dischi" per un viaggio a ritroso di 50 anni, parlando delle più grandi personalità dello spettacolo. Si conclude tutto il 2 settembre. Attesissima l’eurodance di Kelly Joice, impegnata in una performance che precederà l’incontro con Pupi Avati.

Andrea G. Cammarata