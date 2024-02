Rimini metterà l’Anyma al Festival di Sanremo

Sul palco dell’Ariston Rimini ci metterà davvero... l’Anyma. Sarà Martina Gaetano, deejay riminese di soli 21 anni, nome d’arte Anyma, ad aprire l’omaggio che il Festival di Sanremo renderà ai 70 anni di Romagna mia. La serata sarà quella di mercoledì 7 febbraio, sul palco saliranno la nuova orchestra Santa Balera di Giordano Sangiorgi e tanti ballerini romagnoli, tra cui (come abbiamo scritto ieri) i riminesi Christian Ermeti, Elisa Fuchi, Francesco Amati, Micol Curzi, Matteo Carghini, Rachele Mori, Edoardo Silvi, Beatrice Biondi, Mattia Bonci e Alice Nicoletti. A ’scaldare’ il pubblico dell’Ariston sarà Anyma con il suo deejayset. Lo farà con una selezione musicale preparata dal deejay e produttore Max Monti. Martina Gaetano fa infatti parte della Music AcademyRimini, la scuola nazionale per deejay e produttori curata proprio da Max Monti. Sarà una grande occasione per Anyma, che con il suo deejayset ha fatto ballare e divertire migliaia di persone a Rimini a Capodanno, durante la grande festa andata in scena tra piazza Cavour e piazza Malatesta.

Ma i 70 anni di Romagna mia si festeggiano anche alla Bit, la fiera del turismo in corso a Milano. Ieri, dopo l’inaugurazione, il ministro del turismo Daniela Santanchè ha visitato vari padiglioni e ha fatto una tappa anche allo stand allestito dall’Emilia Romagna. Qui la Santanchè ha ricevuto, incorniciata e con i saluti autografati da Riccarda Casadei, figlia di Secondo, la copia del manoscritto originale della canzone diventata un inno della nostra terra, composta nel 1954 dallo Strauss della Romagna.

