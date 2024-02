Gli associati dell’Università della terza età potranno scoprire e approfondire l’arte contemporanea partecipando alla conferenza di Marco Sassi che si terrà nell’aula magna della Scuola media Panzini oggi alle 16,30. Il tema dell’incontro è "Rimini nei disegni dei Liverani". Per chiunque sia interessato e riconosca nel volontariato un valore di socializzazione l’UTE si propone come opportunità. Sede: via Bufalini 47 Rimini, tel. 0541-28146 Segreteria: lunedì-mercoledì-giovedì dalle 9,30 alle 12.