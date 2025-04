Rimini nord: dal 25 aprile riparte la Ztl. Senza pass non si passa sul lungomare

Dal 25 aprile si riaccende la Ztl sul lungomare di Rimini nord da Torre Pedrera a Rivabella. Come già avvenuto l’anno scorso, dal 25 aprile al 31 maggio la Zona a traffico limitato sarà attiva solo nei giorni festivi e domeniche, mentre dall’1 giugno e fino alla seconda domenica di settembre sarà operativa tutti i giorni. L’unica eccezione riguarderà il tratto compreso tra le vie Polazzi e Palotta a Viserba, dove la Ztl scatterà direttamente a partire dall’1 giugno per terminare sempre la seconda domenica di settembre. Resta inoltre sospesa fino al 31 maggio la corsia preferenziale tra le vie Palotta e Polazzi in direzione Ravenna, che sarà poi attiva fino al terzo lunedì di settembre. Nella zona compresa tra viale XXV Marzo 1831 e Viale Palotta, la Ztl resterà invece sospesa tutto l’anno.

I varchi d’accesso funzioneranno 24 ore su 24, fatta eccezione per quelli nelle via Polazzi, Boito e Borghesi, che saranno operativi dalle 20 alle 24. Quella che si appresta a partire il prossimo 25 aprile sarà la seconda stagione di piena operatività del sistema di controllo degli accessi con le telecamere. Lo scorso anno furono quasi 40mila le multe fatte nella Ztl a chi ha percorso il lungomare senza il pass.