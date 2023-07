Rimini nord, nessuno rispetta la Ztl Nel nuovo lungomare c’è il caos

Stona il trattamento riservato al nuovo lungomare. Costato oltre 18 milioni di euro e centro nevralgico di Rimini Nord non viene tutelato come dovrebbe. Le telecamere all’ingresso vengono ignorate. Oltre i varchi e per nella ztl vige un clima di totale impunità: macchine che sfrecciano a velocità folli e contromano, mezzi delle consegne parcheggiati ovunque, trenini turistici che causano disagi a turisti e residenti che vorrebbero passeggiare. Non si lasciare alla semplice coscienza civica l’autoregolazione, è necessaria una presenza di vigili urbani costante e continua.

Stefano Benaglia