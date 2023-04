Rimini Nord, scatta la Ztl Ma (per ora) niente multe

Ztl al Parco del Mare Nord: da oggi telecamere accese lungo i sei chilometri da Rivabella a Torre Pedrera. Ma niente multe. Come da copione. Chi vìola i varchi dove sono appostati gli occhi elettronici non riceverà una sanzione, ma solo una comunicazione, da parte del Comune, nella quale sarà informato che è in vigore la Zona a traffico limitato. E invitato a regolarizzare la propria posizione in caso abbia diritto a un pass. I potenziali beneficiari dei permessi sono una valanga: ben 6.000 tra persone e attività. Cui si aggiungono i turisti degli alberghi. Quand si comincerà a fare sul serio, cioè a multare? Non si sa. L’amministrazione comunale spiega che "questa prima fase di pre-esercizio avrà durata minima di 30 giorni" (non fare multe nel periodo sperimentale non è esercizio di bontà da parte del Comune, lo impone il Codice della strada). Ma il sentiment di tanti residenti, reduci dalla marea di incontri invernali che si sono tenuti con assessori e dirigenti comunali, è che fino al mese di agosto il gioco non si farà duro. Niente multe ma polizia municipale schierata. "Sul campo saranno impeigati circa venti agenti nell’arco delle 24 ore di funzionamento degli occhi elettronici". Possibile che nella fase di warm-up, il pre-esercizio, le divise non saranno troppo severo, preferendo informare - chiarisce Palazzo Garampi – che punire (in teoria anche se le telecamere saranno ’innocue’ gli agenti in strada potrebbero sanzionare). Per la stagione 2023 la Ztl del Parco del Mare Nord è in vigore tutti i giorni, da oggi alla seconda domenica di settembre. Dal 2024 e negli anni seguenti, anticipa il Comune, sarà attiva dal sabato prima di Pasqua al 31 maggio solo sabato, domenica e festivi. Dal 1° giugno tutti i giorni. E saranno dolori.