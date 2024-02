Rimini nord, se ami un libro affidalo al vento

Rimini è una città che legge. A dirlo sono i numeri diffusi dalla Biblioteca Gambalunga, che hanno fotografato un 2023 con oltre 150mila accessi e più di 80mila libri prestati. E in periferia cosa succede? Il trend positivo non si basa su statistiche ufficiali, ma su alcune esperienze estemporanee. Prendendo come riferimento la zona di Rimini Nord, all’incirca il territorio dell’ex Quartiere 5, due realtà sopra le altre dimostrano che è viva, ed è in ottima salute, quella che qualcuno ha definito "cultura di prossimità". Due iniziative hanno avuto un seguito nemmeno immaginato dai rispettivi promotori. Parliamo del "Rifugio dei libri erranti" di San Vito e di "Libri sul lungomare" di Viserba. Si tratta di bookcrossing, quindi uno scambio libero e gratuito di libri di vario genere. A San Vito l’idea originaria è stata di Barbara Guerra, giovane mamma e impiegata di banca, nonché lettrice accanita che, ispirata dall’esperienza delle "free libraries" che hanno portato lo scambio di libri in piazze e parchi di tante città in tutto il mondo, ha iniziato a mettere a disposizione di tutti qualche volume. Le amiche e gli amici sono arrivati presto ad aiutarla, finché l’esperienza è stata condivisa e accolta dalla Pro Loco, col presidente Giuseppe Mazzotti che ha messo a disposizione spazi e macchina organizzativa. Risultato: una casetta di legno inaugurata nell’aprile di due anni fa e l’ex cinema parrocchiale come sede di una "quasi biblioteca". I concittadini hanno risposto non solo scambiando libri, ma portandone in grande quantità. Stessa storia a Viserba, con tre amici promotori e il Comitato turistico che ha messo a disposizione una casetta di legno appoggiata provvisoriamente in piazza Pascoli. Qui anche i turisti hanno apprezzato. Le due realtà hanno anche creato eventi a tema, come i seguitissimi incontri con gli autori. "I lettori più affezionati – dicono da San Vito e Viserba – tornano periodicamente a lasciare e a prendere romanzi, thriller, racconti d’amore. Tanti i bambini e i ragazzi che vengono a controllare le novità". Sempre nella zona di Rimini Nord c’è chi organizza gruppi di lettura (alle Celle) e aperitivi letterari (Viserba) che dimostrano l’attenzione e la voglia di cultura di tanti. "Manca, però, una biblioteca vera e propria. – lamentano su Facebook diversi utenti – È vero che si può andare alla Gambalunga, a Santarcangelo o a Bellaria, ma da quando la sala di Viserba e quella di Santa Giustina sono state chiuse, non ci sono più strutture a portata di mano. Servirebbe un vero e proprio luogo di aggregazione, un posto dove poter andare per leggere e dove ospitare eventi. Sarebbe soprattutto un investimento per il futuro dei nostri ragazzi".

Maria Cristina Muccioli