Rimini nord si divide sulla nuova Ztl "Auto sul lungomare? Addio turisti"

Due settimane alla ’rivoluzione’ sul lungomare a Rimini nord. L’8 aprile entreranno in funzione le telecamere installate dal Comune per far rispettare la nuova zona a traffico limitato da Torre Pedrera a Rivabella. Per tutti i residenti e gli operatori dell’area, oltre 6mila, sarà necessario avere il pass. Previsti naturalmente anche permessi provvisori, sia per i familiari dei residenti, sia per i turisti diretti in hotel. Per i primi mesi, per chi entra senta autorizzazione, niente multe. Le sanzioni partiranno in estate. Ma le regole sulla Ztl, che sarà in vigore fino a settembre, non sono ancora chiare. E c’è tanta burocrazia da affrontare, per ottenere i pass e non solo. Tant’è che è nato un altro comitato contro la nuova Ztl: è ’Viserbapuntoacapo’, ha già raccolto più di 200 firme e ieri sera ha organizzato un incontro in piazza Pascoli.

Ma a Viserba c’è chi continua a difendere a spada tratta le nuove limitazioni. L’albergatore Gabriele Bernardi si è battuto, con altri operatori e residenti, per lo stop alle auto e l’uso delle telecamere per far rispettare i divieti. "Come fa il nuovo comitato – attacca Bernardi – a sostenere che che è sufficiente chiudere il lungomare dalle 20 alle 24, anche in estate, come già avvenuto negli ultimi 40 anni con ottimi risultati? Viserba negli ultimi decenni si è impoverita di decoro, di immagine, ha perso 130 alberghi e 500mila presenze turistiche l’anno, nonché decine e decine di attività economiche? Come si fa a pensare che il lungomare trafficato e invivibile che abbiamo oggi vada bene anche in estate, se non funziona neanche in inverno? Basta guardare solo e sempre al proprio orticello, ignorando tutto il resto e tutti gli altri". Dopo le critiche, la proposta: "Due anni fa avevamo proposto con scarso successo il servizio navetta, pagato da operatori e sponsor, per portare la genti dai parcheggi a monte al lungomare. La proposta è ancora valida".

Le polemiche sulla Ztl non sono mancate anche in consiglio comunale: Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) ha accusato l’amministrazione di aver "ascoltato solo pochi" sulla questione, senza risolvere il problema di parcheggi e varchi. "Così molti cittadini saranno ’ingabbiati’". L’assessore alla mobilità Roberta Frisoni ammette: "La nuova Ztl sul lungomare è un’operazione vasta e complessa, abbiamo già fatto alcuni correttivi. Abbiamo ampliato il numero di permessi, introdotto misure ad hoc per i clienti degli hote, dato maggiori possibilità ai cittadini per autorizzare anche gli esterni ad accedere alla Ztl. Stiamo pianificando ulteriori interventi per aumentare la raggiungibilità della zona". E tra le soluzioni c’è anche quella della navetta, già sperimentata a Rimini sud. Ma indietro non si torna: "Siamo consapevoli – conclude la Frisoni – che per Rimini si tratta di un cambiamento importante, ma siamo altrettanto certi che nella nostra città la vivibilità di luoghi così strategici deve essere tutelata, non solo per i turisti".