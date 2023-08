Rimini, Nuovi Lavori per una Passerella e Marciapiedi

Una passerella sull’Ausa a fianco del ponte dove transita la consolare che porta a San Marino. Siamo all’altezza della Grotta Rossa, dove inizieranno i lavori per il nuovo collegamento che diventerà fondamentale per traghettare i residenti della zona fino in città senza mai entrare in contatto con il traffico della consolare e della statale. Infatti l’opera che il Comune sta realizzando andrà a collegarsi con il nuovo sottopasso da costruire in corrispondenza della maxi rotonda tra la superstrada e la Ss16.

Il progetto esecutivo dell’opera, che porta il nome di ‘Interventi ciclovie urbane – Realizzazione di ponte ciclo pedonale sul deviatore Ausa’, si inquadra tra gli interventi relativi alle ciclovie urbane ed è finanziato in parte con contributo statale. Il progetto prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale composto da un impalcato con struttura metallica, che avrà una lunghezza totale di 33 metri e mezzo, e una larghezza di 3 metri e mezzo. L’opera avrà un costo complessivo di circa 540mila euro. Dallo Stato arriveranno 442mila euro. La conclusione dei lavori è prevista entro 5 mesi.

Spostandosi alle Celle, in via XXIII Settembre 1845, la prossima settimana partiranno i lavori di ripristino dei marciapiedi e del manto stradale, rovinati dalle radici dei pini. L’intervento di ripristino verrà eseguito con la presenza di un esperto agronomo. Il cantiere si dividerà in due. Inizialmente gli operai interverranno nella strada parallela alla via XXIII Settembre, tra il forno ‘Il Cocciolo’ e via Delle Piante. A seguire lo stesso intervento di rifacimento del manto stradale è programmato tra il Tigotà ed il Sole Rosso. L’intervento coprirà una superficie di circa 850 metri quadrati. I lavori saranno eseguiti da Anthea.