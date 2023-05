Rimini oltre l’emergenza Centinaia di interventi Ma situazione in ripresa

Rimini corre verso la ripartenza. La città e i soccorsi hanno indossato gli stivali delle sette leghe dopo i due giorni di maltempo che fortunatamente hanno interessato in modo più lieve rispetto ad altre zone della Romagna il nostro territorio. La viabilità è stata ripristinata su tutto il territorio comunale, anche se permane la critcità del traffico intenso causato dalla circolazione ferroviaria bloccata.

Gli interventi. Dall’inizio del presidio sono stati 40 gli operatori della Protezione civile. Una squadra a cui si sono aggiunti anche 20 volontari del coordinamento provinciale. Tanti gli interventi: dal monitoraggio continuo delle aree sensibili, alla chiusura delle strade (arrivate a 25 nel momento di massima necessita) e interventi con pompe idrovore per liberare le zone allagate. Consegnati anche a 30 cittadini sacchi di sabbia. Nell’arco di questi giorni di allerta, la polizia locale invece è entrata in azione con oltre 160 agenti. Gli interventi su richiesta sono stati 174, a cui si aggiungono tutti i monitoraggi degli argini e l’attività di presidio nei punti sensibili: la statale 16, in corrispondenza con la via Rossa; il bacino del ponte di Tiberio nella piazza dell’acqua, per monitorare lo sforamento del Marecchia e il ponte di legno, dove confluisce l’Ausa nel Marecchia. Infine, i vigili del fuoco hanno dispiegato sul territorio oltre 50 uomini, che stanno gestendo ancora oltre 50 segnalazioni rimaste in coda dopo i 200 interventi già conclusi sinora dall’inizio dell’emergenza per alberi caduti, svuotamento cantine e le numerose frane registrate.