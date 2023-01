Rimini, operaio ferito lasciato esanime davanti al pronto soccorso

Pronto soccorso (archivio)

Rimini, 12 gennaio 2023 - Un operaio di 39 anni, ferito alla testa in un incidente sul lavoro, è stato lasciato esanime al Pronto Soccorso di Rimini martedì scorso.

L’uomo, di nazionalità romena, sarebbe stato scaricato e abbandonato all’ospedale perché lavorerebbe in nero in un cantiere edile della provincia.

Stando alle indagini dei carabinieri, l'operaio si sarebbe ferito a lavoro e poi trasportato all’Infermi da altri dipendenti ancora da identificare.

L'uomo, che ora si trova ricoverato in osservazione al Bufalini di Cesena, non è in pericolo di vita.

Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo di indagine.