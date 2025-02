Rimini orfano del suo capitano. Ma con l’Arezzo manca anche il vice

Potrebbe non dover saltare soltanto la gara di lunedì sera contro l’Arezzo il portiere e capitano del Rimini, Simone Colombi. Il guaio muscolare che ha stoppato il numero uno nella seconda parte di gara contro la Spal verrà valutato con attenzione nelle prossime ore, ma ancora più di qualche giorno di riposo pare inevitabile. Una tegola non da poco per i biancorossi considerando che fermo ai box c’è anche il suo secondo Leonardo Vitali. Il portiere di Città di Castello si è fermato, invece, nella gara di Coppa Italia contro il Trapani. Un colpo ricevuto da un avversario più duro del previsto. Anche se Vitali ormai è in via di guarigione e potrebbe torna a disposizione di mister Buscè per i novanta minuti che il Rimini giocherà, dopo il match con l’Arezzo, in casa della Pianese. Per ora la porta è aperta per Luca Ferretti, il numero uno che i tifosi biancorossi hanno imparato a conoscere proprio domenica scorsa a Ferrara, quando ha preso il posto di Colombi nell’ultima parte del match. Classe 2003, quello contro la Spal è stato il debutto per Ferretti tra i professionisti. Molta serie D per lui sin qui con le maglie di Correggese e Athletic Carpi, ma nessuna prima volta in C, nonostante la permanenza per qualche mese alla Feralpisalò.

Una chance da sfruttare per il giovane portiere di Reggio Emilia che la scorsa estate il club di Piazzale del Popolo ha messo sotto contratto fuori tempo massimo, a metà settembre, per completare il pacchetto di portieri formato da due numeri uno decisamente esperti. Ferretti si è allenato al fianco di Colombi e Vitali per tutta la stagione cercando di imparare il più possibile da due che di C (ma non solo di quella) se ne intendono. Lunedì sera al ’Neri’, sotto le luci dei riflettori, toccherà a lui. In contemporanea mister Buscè continuerà a fare i conti con una vera e propria emergenza anche sulla corsia mancina dove, sin qui, c’è da dirlo, si è adattato benissimo Longobardi. Falbo e Semeraro, infatti, sono alle prese con i rispettivi infortuni e la fascia mancina è così senza troppe alternative. Per il resto solo abbondanza per il tecnico campano in vista di una di quelle gare da prendere davvero con le molle.