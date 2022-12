Rimini ospiterà sei migranti salvati dalla Ocean Viking

Rimini ospiterà alcuni dei migranti soccorsi al largo della Libia dalla Ocean Viking. La nave della ong Sos Méditerranée, con a bordo 113 persone, arriverà al porto di Ravenna sabato. Da lì poi gran parte di loro (79), secondo il piano deciso ministero dell’Interno e Regione, sarà ’smistata’ e accolta in tutta l’Emilia Romagna. Nel dettaglio, qui a Rimini ne arriveranno 6, 18 verranno accolti a Bologna, 12 a Modena, 10 a Reggio Emilia, 8 a Parma, 7 a Forlì-Cesena, 6 a Ferrara, 5 a Piacenza, infine 7 resteranno nel territorio di Ravenna. Dei 113 migranti a bordo della Ocean Viking 23 sono donne, alcune incinte, 34 minori non accompagnati e 3 neonati: il più piccolo ha solo tre settimane. La Protezione civile regionale si sta organizzando per garantire sostegno durante lo sbarco (l’arrivo in porto è previsto per le 13 di sabato) e in tutte le operazioni successive.

Sul piano di accoglienza ieri è intervenuto anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Pensiamo che sia un dovere salvare ogni vita in mare, indipendentemente da quali siano i partiti al governo. C’è stato un confronto tra noi e il ministro dell’Interno, siamo pronti ad accogliere dignitosamente qualsiasi persona. Ma una cosa il governo la deve spiegare: com’è possibile che una nave che arriva in Liguria debba circumnavigare la penisola? Mi auguro non ci siano ragioni politiche dietro alla decisione".