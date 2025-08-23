Rimini, partenza tra le contestazioni. Cori e fumogeni alla rifinitura

Un debutto così tribolato è difficile ricordarlo. Anche andando molto indietro con la memoria. Oggi per il Rimini inizia una nuova stagione sul campo senza nessuna certezza e a fare notizia sarà sempre quello che succederà fuori. Le loro intenzioni di contestazione i tifosi biancorossi, alla vigilia della partita di questa sera con il Gubbio al ’Neri’, le hanno chiaramente manifestate anche nella giornata di ieri. Alla rifinitura una cinquantina di ultras si sono presentati nel settore Distinti per sostenere la squadra (in foto Ubaldi) e contestare la Building Company, la società che da qualche settimana ha in mano le redini biancorosse. Cori, fumogeni che saranno anche nel ’programma’ di oggi. C’è da aspettarselo. Cornice non di certo da primo giorno di scuola con il sorriso. Ma è oggettivamente impossibile dare torto ai tifosi. Basta dare uno sguardo in campo per accorgersi che al ’Neri’ non c’è nulla di normale. Anzi sì, solo la tribuna centrale, che dopo settimane di cantiere, ieri è tornata agibile. Tutto il resto è comico e sportivamente drammatico. In campo per la rifinitura c’è un allenatore, mister Braglia, che quasi certamente oggi non sarà in panchina (al suo posto potrebbe esserci nuovamente D’Alesio, ma poi chi ci capisce è bravo). Proprio come a Pescara in Coppa Italia. In campo c’è una squadra che più di una volta ha manifestato tutte le sue perplessità. Rosa ridotta all’osso, per di più, considerando che la nuova proprietà, a una settimana dalla chiusura delle trattative, non ha praticamente mosso una pedina sul mercato. Se non in uscita. Manca la fideiussione extra budget, quella sempre promessa ma mai presentata in Lega, e le bocce restano quindi ferme. Come si può pensare di ’farla franca’ agli occhi dei tifosi? Tra dirigenti che appaiono e scompaiono, dirigenti occulti e una proprietaria che si è fatta di nebbia, la situazione se fosse capitata a qualcun’altro sarebbe stata tutta da ridere. Ma i tifosi del Rimini di ridere ormai non hanno più voglia. Non resta che far parlare il campo per cercare di riconciliarsi un po’ con il calcio. Scelte praticamente obbligate. O quasi. Dall’altra parte un Gubbio al quale, di certo, non dispiace affatto incontrare il Rimini in questo momento. Sempre che tra qualche mese, forse settimana, non sia peggio.