Rimini pedala ancora: conquista 5 ’bike smile’ tra i Comuni ciclabili

Rimini si conferma tra le città più bike friendly d’Italia e ottiene per il quarto anno consecutivo il punteggio massimo di 5 Bike Smile attribuito ai comuni virtuosi in termini di mobilità sostenibile. Rimini è tra le 50 città italiane ad aver ricevuto ieri mattina, in una cerimonia on line cui ha partecipato l’assessore Mattia Morolli, la bandiera gialla 2025 per l’ottava edizione di Fiab-Comuni Ciclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori nel promuovere la ciclabilità.