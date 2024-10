Rimini-Pianese quasi inedita. Ora Buscè vuole accelerare

Dopo tante avversarie storiche, domani al ’Romeo Neri’ sarà un inedito. Almeno tra i prof. Perché Rimini e Pianese, la squadra di Piancastagnaio in provincia di Siena, che domani sarà di scena in Romagna, nella loro storia si sono incrociate soltanto due volte: in serie D. La stagione era la 2017-2018, quindi non una vita fa. Al ’Neri’ finì con una vittoria dei biancorossi, allora allenati da Luca Righetti. Decisivo il gol di Viti, in extremis. Era la gara di ritorno di quel campionato. All’andata, in Toscana, l’allenatore era Simone Muccioli. Finì con un pareggio (2-2), con i gol di Cicarevic e Ambrosini. Oggi è tutta un’altra storia. Il terzo confronto tra romagnoli e toscani arriva alla decima, quando qualche valore ha già iniziato ad emergere. Simile il cammino di Rimini e Pianese fino ad ora. Simile anche la scelta di puntare su allenatori debuttanti in categoria ed ex calciatori. Buscè in casa biancorossa, il pescarese Fabio Prosperi (figlio di Edmondo, bandiera del Pescara in campo e vice allenatore in panchina) per la squadra di Piancastagnaio. Partenza non a razzo per entrambe. Un solo punto per il Rimini nelle prime quattro giornate, quattro per la Pianese che poi, però, ne ha guadagnati solo due nelle tre successive.

Diverso, decisamente diverso, il fattore campo. I toscani si sentono a proprio agio sul terreno di casa, quello del comunale Dainesi. Dove la squadra di Prosperi ha raccolto 8 dei 12 punti raccolti per il momento. Cosa che per ora non è successa al Rimini che, anzi, ha fatto il contrario raccogliendo 9 dei suoi 12 punti in viaggio. E solo 3 al ’Romeo Neri’, teatro della sfida di domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 15). Praticamente identico, invece, il numero delle reti fatte e di quelle subite. Rimini e Pianese sono andate a bersaglio entrambe 12 volte, mentre i romagnoli in 9 gare hanno subito un gol in meno rispetto ai toscani (10 a 11). La partita di domani in piazzale del Popolo, quindi, mette in palio insieme ai tre punti la possibilità di capire chi, tra Rimini e Pianese, potrà iniziare a viaggiare a passo più spedito. Con i biancorossi che, di certo, vorranno iniziare a dare qualche soddisfazione al popolo di casa.