Rimini piange la scomparsa di Stefano Cavallari

Saranno in tanti oggi, alla chiesa di San Girolamo, per l’ultimo saluto a Stefano Cavallari. L’avvocato riminese si è spento giovedì a 83 anni: lascia la moglie Anna e i figli Livia e Giorgio (pure lui avvocato). Cavallari ha fatto tanto per la città. Ha sostenuto l’asilo ’Baldini’ con varie donazioni. È stato tra i soci fondatori del Lions club Malatesta, di cui ha ricoperto la carica di presidente nel primo consiglio direttivo. In queste ore tantissimini hanno voluto ricordarlo: dai soci del Lions a quelli del Club Nautico alla fondazione dell’asilo ’Baldini’. "Qualunque cosa facesse, mio padre ha sempre lasciato il segno. È stato un protagonista della vita cittadina", lo ricorda con affetto il figlio Giorgio. Il funerale si terrà oggi (alle 15) alla chiesa di San Girolamo.