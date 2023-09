Rimini piange Renzo Casali, uno dei ’maghi’ della pubblicità

È stato uno dei pionieri della comunicazione e della pubblicità. Con la sua agenzia, fondata nel 1976, si è occupata di innumerevoli campagne pubblicitarie per tante aziende, anche di fama nazionale. Mancherà a tanti Renzo Casali, scomparso sabato. Aveva 82 anni, di cui tantissimi passati a lavorare con professionalità e passione nell’azienda da lui creata, la Casali e associati. Soltanto negli ultimi anni, a causa del peggioramento delle condizioni di salute, non aveva più potuto dedicarsi all’agenzia, portata avanti dalla figlia Odilla e dallo storico socio, Marcello Gabellini. Personaggio colto e visionario, si è impegnato anche in politica, muovendo i suoi primi passi con il partito liberale. Casali lascia la moglie Luisa, i figli Lorenzo (commercialista) e Odilla, le nipoti, il fratello Werther e gli altri familiari e tanti amici. I funerali si svolgeranno domattina alle 10 alla chiesa di San Gaudenzo (vicino alla sua casa) e saranno in molti a volerlo salutare per il suo ultimo viaggio. Così lo ricorda il fratello, Werther: "Che fortuna ho avuto ad avere un fratello maggiore come lui. Renzo è stato una brava persona e un grande professionista. Era solido nelle sue certezze, un buon padre di famiglia e un amoroso marito. E ora che è morto, tutto questo assume un’immensa importanza per chi rimane. Per chi ha avuto la fortuna di condividere con lui esperienze sia professionali che amicali, nonostante la sua riservatezza. Se ne è andato con la solita discrezione".