Rimini, Piano Psbo porta a calo divieti balneazione dell'86%

I risultati, fa notare l’assessore all’ambiente Anna Montini, parlano chiaro: tra il 2015 e il 2023, grazie agli investimenti compiuti, "abbiamo registrato un calo dei divieti di balneazione pari al 86%". Il tutto unito alla "migliore resilienza del sistema idraulico ai fenomeni piovosi intensi". Sono gli effetti del piano di salvaguardia della balneazione ottimizzato (il Psbo), che si prepara ora ad ampliare il proprio raggio di azione alla zona sud della città. In queste settimane sono partiti i lavori delle opere propedeutiche: due vasche – una di laminazione e prima pioggia a Colonnella 2 (Bellariva) e una di laminazione alla fossa Rodella a Rivazzurra (viale Regina Margherita) – che saranno la spina dorsale del progetto messo in campo da Comune, Hera, Amir e Romagna Acque. Opere "invisibili", ma importantissime per la difesa della costa e la qualità delle acque, e che andranno di pari passo con "la riqualificazione architettonica delle aree interessate, in armonia con il Parco del Mare". Sopra gli impianti fognari verranno realizzati anche due belvedere, simili a quello di piazzale Kennedy. Per la Montini si tratta di "un intervento decisivo per Rimini sud, sia in termini di risanamento ambientale e sicurezza idraulica, sia per la riqualificazione urbana". Intanto a Bellariva "procede spedito il cantiere per il nuovo lungomare", assicura l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, pubblicando – sui social – una foto del cantiere. In questo tratto, stando agli annunci del Comune, i lavori dovrebbero finire entro l’estate.