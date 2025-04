Rimini porterà i ’big’ di Sanremo. Gli albergatori sperano nella svolta

"Fuori i nomi degli artisti della Notte rosa il prima possibile. Così potremo fare promozione". È la richiesta fatta da alcuni operatori ieri ai sindaci e a Claudio Cecchetto, durante la presentazione dell’evento. Il programma sarà reso noto a maggio. Di sicuro Rimini si affiderà agli ospiti ’ingaggiati’ da Rds, che proprio da qui, nei giorni della Notte rosa inaugurerà l’Rds summer festival. Nel 2024 Rds portò a Rimini artisti come Angelina Mango, Rose Villain, Mahmood, Geolier. "La scelta del cast tocca a Rds. Sono sicuro che ci saranno grandi nomi anche stavolta, ’pescati’ da Sanremo e non solo", assicura il sindaco Jamil Sadegholvaad.

La speranza di Patrizia Rinaldis, presidente di Aia Federalberghi Rimini, è che "il nuovo format della Notte rosa riscuota successo. In 20 anni sono cambiate tante cose ed è venuto un po’ a meno l’entusiasmo". Positivo il cambio della data, perché "diamo il messaggio che è la festa di inizio estate, come quando organizzavamo la festa Gradisca...". Anche per Mauro Vanni cambiare "era necessario. Ma la Notte rosa – dice il presidente della cooperativa bagnini – non è superato. Andava reinventata per tornare al successo dei primi anni".

In attesa della Notte rosa, si guarda con fiducia a Pasqua, primo ’test’ della stagione. "Abbiamo tanti hotel aperti, il calendario aiuta – riprende la Rinaldis – E dopo Pasqua ci sono altri ponti importanti, quello del 25 aprile e dell’1 maggio. Le presenze quindi si spalmeranno nei 3 weekend. Le richieste ci sono, i conti li faremo alla fine".