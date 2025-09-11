Rimini presta il ’Filosofo’ a Venezia

Rimini e Venezia unite sempre di più nel segno dell’arte. Dopo la Pietà di Giovanni Bellini, prestata alla galleria Franchetti per il restauro, tocca a un’altra opera viaggiare verso la laguna. Si tratta delle Tentazioni del filosofo di Giovan Battista Langetti, artista di origini genovesi ma veneziano d’adozione. Dal 19 settembre la tela sarà esposta alle Gallerie dell’Accademia per la mostra Stupore, realtà, enigma. Il filo conduttore è il ’600, quello vibrante e teatrale che a Venezia trovò fertile terreno, tra contrasti di luce e meditazioni sul destino umano. Al centro della rassegna la figura del pittore bresciano Pietro Bellotti che dialogherà simbolicamente con i grandi del tempo, tra questi Langetti, pittore capace di dare carne e ombra al pensiero, come in questo ’filosofo tentato’, sospeso tra riflessione e turbamento. Accanto al dipinto di Langetti in mostra ci saranno opere giunte dal Prado di Madrid, dal Kunsthistorisches di Vienna, dalla Staatsgalerie di Stoccarda, dagli Uffizi di Firenze e perfino dal Texas. "Il Museo della Città di Rimini si affianca a queste importanti realtà – sottolinea l’assessore alla cultura Michele Lari – rafforzando quel percorso che vede impegnati a consolidare rapporti di collaborazione e scambio, per ampliare conoscenze e creare nuove opportunità". L’opera, che resterà a Venezia fino al 18 gennaio, rafforza così la collaborazione tra Rimini e musei e istituzioni culturali delle grandi città d’arte.