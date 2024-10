Rimini, primo acuto. Prova di forza a Mantova

Prima vittoria stagionale per la Primavera 3 del Rimini che in viaggio si è mangiata in un solo boccone il Mantova. Quattro i gol realizzati in Lombardia dalla squadra di mister Biavati. Biancorossi in vantaggio dopo appena quattro minuti con la rete realizzata da Volonghi. Alla mezz’ora il raddoppio di Capicchioni, prima di subire il ritorno del Mantova. Che nel giro di due minuti, nel recupero del primo tempo, riporta tutto in parità con Cinetti e Zago. Decisive poi nella ripresa le reti realizzate da Capicchioni (doppietta per lui e tre gol nelle prime due giornate) e Maltoni.

Rimini: Generali, Mini, Sposato, Volonghi, Ciavatta, El Archi, Brolli (40’ st Bacchiocchi), Padroni (25’ st Maltoni), Capicchioni (25’ st Nicolai), Conti, Rubino (15’ st Camiciottoli). A disp.: Bagli, Belletti, Lepri, Aruta, Di Ghionno. All.: Biavati.

Primavera 3. Girone A (2ª giornata): Arzignano Valchiampo-Vis Pesaro 0-1, Lumezzane-Triestina 1-1, Mantova-Rimini 2-4, Pro Patria-Virtus Verona 4-1, Torres-Carrarese 2-2, Lecco-Pergolettese 2-1.

Classifica: Pro Patria, Rimini, Triestina, Lecco, Vis Pesaro 4; Pergolettese 3; Carrarese 2; Lumezzane, Arzignano Valchiampo, Mantova, Torres, Virtus Verona 1.