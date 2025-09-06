Rimini, promesse e debiti senza fine. La Gaiofana resta un affare sospeso

Fideiussione non pagata, il debito con l’ex presidente Rota, una squadra che non c’è. Tante le risposte che Giusy Anna Scarcella deve dare agli appassionati del calcio riminese. Mentre fuori solo contestazione. Quella dei ragazzi della curva, ai quali non è sfuggito che in un hotel di Miramare va in scena la presentazione della Building Company, la società che più di un mese fa ha preso le redini della squadra cittadina. Senza benvenuto. Un duro faccia a faccia quello avvenuto all’esterno dell’hotel tra i tifosi, la Scarcella e il direttore sportivo Luca Nember, dopo quella conferenza fiume che, c’è da dire, non è che abbia tolto molto dubbi. Anzi, ne ha aggiunti pensando al centro sportivo della Gaiofana, quello in gestione alla Responsible della famiglia Petracca (ex proprietaria del Rimini calcio), quello assegnato con un bando europeo, quello finanziato con 1,4 milioni di euro da Pnrr. "Con l’accordo del Rimini Fc – dice Scarcella, amministratrice unica della Building Company – c’è l’accordo per il centro sportivo della Gaiofana, per cui tra le prossime settimane si dovrebbe concretizzare. Ho firmato un contratto preliminare. Subentriamo nel completamento e nella gestione della struttura". Questo è quanto, ma ora occorre anche capire cosa ne pensa dell’’affare’ l’amministrazione comunale. Poi si passa ad altro. A quel Rimini che naviga in un mare in tempesta. Dalla prima squadra che domani dovrà scendere in campo in condizioni approssimative a un settore giovanile fatto a pezzi con tanti bambini lasciati senza il gioco del pallone. "Con il sindaco c’è stata una discussione – rivela Scarcella – Chiedo scusa al primo cittadino perché bisogna portare rispetto. In questo momento io sono molto sotto pressione, e questo mio essere sotto pressione mi porta a volte ad essere stanca di giustificare e di dire che sono una brava persona e che la mia è un’azienda valida. Capisco che l’arrabbiatura del sindaco nei miei confronti è per il settore giovanile. Chiedo umilmente scusa ai ragazzi e alle famiglie perché in quel caso non ho controllato. Non più tardi di sabato ho dato disposizioni ai miei collaboratori e purtroppo a loro insindacabile giudizio non sono state iscritte l’under 13 e l’under 14. Ho sbagliato, ho delegato e non ho controllato". Errore non di poco conto, messo in fila a tanti altri. Quelli che sportivamente hanno inchiodato il Rimini anche se la proprietaria del club sostiene di aver sborsato sin qui un milione di euro. La Scarcella è un fiume in piena, anche se per ora, come da un mese a questa parte, si tratta soltanto di parole. Proviamo a sintetizzare: fideiussione extra budget che ha inchiodato il club dal punto di vista sportivo e il debito con Rota. "In accordi con la vecchia proprietà io avrei dovuto sostituire le fideiussioni a settembre – spiega – Nella settimana di Ferragosto è stato ritirato il collaterale della vecchia proprietà, quindi io ho dovuto sostituirla prima. Per noi è stata una doccia fredda". Quindi qui la responsabilità è della vecchia proprietà, e i 200.000 euro a Rota? "Avevamo chiesto di rateizzare come è giusto che sia (con il no dell’ex presidente, ndr). Pagheremo". In mezzo a tutto questo marasma spunta anche una sponsorizzazione della Responsible di Petracca. "Sì, per un milione di euro – dice – È già stata fatturata". Il vecchio che non sparisce e il nuovo che non avanza.