"Rimini provincia giovane, ma servono sostegni"

"Se l’Italia non è un paese per giovani, l’Emilia-Romagna e la provincia di Rimini vanno in controtendenza, facendo registrare i migliori dati sull’attrattività dei giovani compresi tra i 15 e i 34 anni negli ultimi dieci anni". Lo rileva la consigliera regionale del Pd Emma Petitti, analizzando i dati dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre ed evidenziando la necessità di misure ed interventi strutturali per sostenere le nuove generazioni, specialmente per quanto riguarda il loro rapporto con il mondo del lavoro.

"L’Italia – osserva Petitti – dal 2014 ad oggi ha perso qualcosa come 750mila giovani compresi tra i 15 e i 34 anni, con un saldo negativo percentuale di meno 5,8%. L’Emilia-Romagna inverte specularmente, a livello percentuale, questa tendenza, facendo registrare un complessivo +5,6% che si concretizza in una crescita di più di 44mila giovani, in particolare nelle province di Bologna, Parma, Modena, Ravenna, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini. Proprio Rimini si piazza al quindicesimo posto tra le province più attrattive per i giovani, con un aumento assoluto di 1.178 giovani, con un +1,8% nell’ultimo decennio".

"Dati incoraggianti – sottolinea Petitti – ma per non disperderli servono investimenti a contrasto della precarietà lavorativa e di sostegno all’abitare per chi viene a lavorare da noi. Sappiamo infatti che la precarietà nei contratti e l’aumento del costo della vita legato all’inflazione, mettono a dura prova i giovani lavoratori, che sempre più spesso faticano a trovare casa o a pagare l’affitto nonostante uno stipendio. Penso a professioni come quella dell’infermiere e dell’insegnante, dove negli ultimi anni si stanno verificando fenomeni di ritorno dal nord al sud Italia, dove la vita costa meno, mettendo in crisi due settori come sanità e scuola".