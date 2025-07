Rimini, quanti dubbi sul futuro. Il sindaco: "Ora serve chiarezza". Ma il club avrà una penalizzazione

La penalizzazione della scorsa stagione, l’iscrizione al campionato in apnea e ora gli stipendi non pagati ai tesserati. Se tre indizi fanno una prova, la Rimini del pallone si ritrova un’altra volta sulla graicola. E per di più da casa Petracca nessuno batte un colpo. La presidente Stefania Di Salvo e il marito Stefano Petracca in Riviera non si vedono da mesi. Divisi tra Zurigo e Campobasso. Gli stessi mesi nei quali la situazione della società biancorossa sembrerebbe precipitata. Tanto che inizia a preoccuparsi anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad (oltre ai tifosi che hanno anche lanciato una petizione online) che ora forse teme anche per il centro sportivo della Gaiofana, quello nelle mani della Responsible. Nonostante, c’è da dirlo, nell’ex area Ghigi i lavori stiano procedendo nei tempi previsti e anche a ritmo spedito (situazione paradossale). "Questo silenzio incerto di informazioni e spiegazioni – scrive il primo cittadino sui social – si alimenta ogni giorno di più un clima di dubbio tra i tifosi e non solo. Alcuni adempimenti arrivati in extremis e altri ancora da definire sul fronte delle obbligatorie scadenze federali sono ceppi su un fuoco che, a mio avviso, dovrebbe essere subito spento o comunque spiegato".

Da Campobasso, o Zurigo, invece, soltanto un silenzio ormai decisamente colpevole. "Le soddisfazioni sportive dell’ultima stagione, con la storica conquista della Coppa Italia e un onorevole campionato, sono chiaramente un fiore all’occhiello, quello più evidente ed esaltante per i tanti appassionati biancorossi – scrive il sindaco – Ma per Rimini è altrettanto importante l’investimento che la presidente Stefania Di Salvo e Stefano Petracca hanno fatto sul recupero dell’area sportiva della Gaiofana o l’annunciato impegno con Aurora Immobiliare per la realizzazione del nuovo stadio. Proprio per queste motivazioni, le difficoltà e i silenzi delle ultime settimane lasciano perplessi. La storia ultracentenaria della Rimini calcio è punteggiata da esaltanti alti e altrettanti e devastanti bassi. Siamo andati avanti, accettando anche fallimenti e sconfitte epocali, ma pretendendo sempre e comunque chiarezza di intenzioni".

Con gli stipendi dei tesserati, quelli realtivi al mese di maggio, non pagati, il prossimo campionato del Rimini, intanto, partirà con un -4 in classifica. E un’altra scadenza è già dietro l’angolo: entro il primo giorno di agosto bisognerà pagare gli stipendi del mese di giugno. Se non verrà fatto, allora via a un’altra penalizzazione. Da casa Rimini escludono passaggi di mano, ma è chiaro che la famiglia Petracca qualche spiegazione ora la dovrà dare al sindaco, ai tifosi, ai fornitori, ai tesserati. A tutte quelle persone che, sin qui, e anche un po’ a scatola chiusa, avevano riposto fiducia in loro.