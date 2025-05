Rimini conquista la stampa inglese: è lei la regina dell’estate 2025. Ecco perché

Rimini, 30 maggio 2025 – Cool, ricca di cultura e cibo genuino e dal buon rapporto qualità-prezzo e, ‘complici’ anche i collegamenti tra l’aeroporto riminese e i tre scali di Londra, Rimini conquista lo scettro di località regina dell'estate 2025. A incoronarla è la stampa inglese: l’Independent, Mirror, Daily Mail e Metro.

"Aver reso Rimini e la Riviera Romagnola più vicine al Regno Unito grazie anche e soprattutto ai collegamenti di British Airways (ma dal 29 maggio è operativo anche il volo Ryanair Stansted-Rimini, dopo quelli di British Airways, appunto, e di easyJet) sta dando i suoi frutti anche in termini mediatici – commenta l’assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni - con la stampa inglese seguita da milioni di lettori online che esalta i nostri punti di forza: ospitalità genuina, ricchezza culturale, cibi unici, spiagge accoglienti, nightlife. Fare dell’Emilia-Romagna una destinazione sempre più facile da raggiungere è uno dei nostri obiettivi primari e l’aeroporto di Rimini è uno dei protagonisti di questa partita, essenziale per rendere sempre più internazionale il nostro turismo”.

"Il mercato inglese – sottolinea il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - è di primaria importanza per il turismo incoming del nostro territorio. Essere riusciti a ottenere una visibilità così rilevante sui principali media d’oltremanica, attraverso una narrazione capace di mettere in luce bellezze, trasformazioni e opportunità offerte dalla nostra città, dà il senso all’importante impegno sul fronte dell’internazionalizzazione della nostra offerta, asset su cui abbiamo scelto di investire con forza. Una strategia in cui il ‘Fellini’ riveste un ruolo centrale”.

Tra i media inglesi che in questi giorni hanno parlato di Rimini, l’edizione web del prestigioso Independent (circa 21 milioni di utenti unici mensili), che mercoledì 28 maggio ha pubblicato online un articolo, a firma di Jordan Reynolds (ospite di un recente educational tour tra Rimini e Ravenna promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna) dal titolo "La città di villeggiatura costiera che l’Italia tiene segreta da anni”.

Nel suo racconto, Reynolds magnifica i tanti aspetti della città, dal Parco del Mare “un luogo tranquillo per passeggiate mattutine che si trasforma in una vivace destinazione notturna” ai vivaci colori del Borgo San Giuliano “un mix di edifici caratteristici dai colori vivaci con persiane che coprono le finestre che avrebbero potuto saltare fuori da una fiaba”, passando per le atmosfere felliniane, tra i murales dedicati al Maestro e il Fellini Museum, dove “puoi sederti su altalene mentre le immagini giocano, o riposare su un divano che in realtà è una gigantesca scultura del personaggio di Anita Ekberg, Sylvia di La Dolce Vita”.

Menzione speciale per la tipica vocazione all’ospitalità dei riminesi e per i sapori locali, dalla classica piadina agli eleganti piatti di pesce gustati al Grand Hotel, luogo che rimanda a Fellini, che ha ospitato “celebrità, politici e reali come Diana, principessa del Galles” e la cui bella facciata bianca è “accattivante sia di giorno che illuminata dal verde la sera”.

Tra gli apprezzamenti per la località, Reynolds cita anche la vicinanza con Ravenna – con i suoi 8 siti Unesco e il nuovo Museo Byron - recentemente visitata dai Reali d’Inghilterra.

Anche il Daily Mail online (244 milioni di visitatori unici mensili), citando i collegamenti easyJet e British Airways, consiglia ai suoi lettori come meta di vacanza Rimini, con i suoi 40 chilometri di spiagge “ideali per i vacanzieri che amano un'atmosfera vivace” e la vita notturna “con discoteche situate sulle colline dietro la spiaggia”, ma al contempo definendola “più di una semplice località balneare” e con “un sacco di storia romana da scoprire”.

Ecco quindi l’Arco d’Augusto e il Ponte di Tiberio “una porta alle prime mura della città” che ancora oggi “collega il centro di Rimini all'antico quartiere di pescatori di Borgo San Giuliano e poggia sulle sue fondamenta originali”.

Nell’articolo online di The Mirror (circa 35 milioni di utenti unici al mese) secondo l’autore Milo Boyd, Rimini, che “accoglie turisti dal 1843 quando aprì il suo primo stabilimento” è “molto più di un posto incantevole per un tuffo e un po' di sole”.

Di parere simile anche Eleanor Noyce su Metro (quasi 60 milioni di visite mensili), che nel suo articolo consiglia Rimini come meta ideale per chi “sta cercando una vacanza al mare che ha anche un sacco di opzioni culturali e gastronomiche”. Tra queste ultime la Noyce consiglia gli strozzapreti, pasta a base di farina di grano duro, “tra i piatti più amati della regione”, assieme agli immancabili piadina e fritto misto, senza dimenticare un buon gelato artigianale.

Per tutta la famiglia e per chi ama la cultura ecco parchi divertimento per bambini (Fiabilandia) e la vicinanza con Ravenna, con i suoi splendidi mosaici, da ammirare sia custoditi all’interno deii siti Unesco, ma anche all’aperto nelle strade e nei parchi.

La Noyce scrive di aver trascorso quasi tutte le sue estati a Rimini e precisa che “una giornata trascorsa qui sotto un ombrellone rimarrà con te come un'esperienza amata molto tempo dopo la fine della vacanza”.