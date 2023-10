Rimini ricorda la strage dei migranti a Lampedusa

Una giornata per ricordare le vittime della strage e riaccendere i fari sul tema della migrazione. A dieci anni dalla tragedia del 3 ottobre 2013, in cui morirono 368 migranti al largo dell’isola di Lampedusa, Rimini stasera scenderà in strada per non dimenticare. Alle 19 sul sagrato del Duomo si svolgerà la manifestazione Rimini ricorda Lampedusa, promossa dal Comune insieme al comitato ’3 ottobre’, alla diocesi e a tante associazioni. Ci saranno le testimonianze di alcuni ragazzi provenienti dall’Eritrea e Pierpaolo Paolizzi leggerà poesie composte in memoria delle vittime. Le porte del Duomo, per l’occasione, resteranno simbolicamente aperte. Come pure simbolicamente saranno accesi, sempre sul sagrato, 368 lumini in memoria delle altrettante persone che persero la vita nella tragedia che dieci anni fa si è consumata al largo dell’isola di Lampedusa. Anche il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, prenderà parte alla manifestazione e parlerà durante la cerimonia.

Le iniziative per le vittime non si limiteranno a oggi. Ci saranno concerti e testimonianze al cinema Tiberio, venerdì e sabato, mentre domenica si terrà in cineteca (alle 17) l’incontro con il fotoreporter Francesco Malavolta, il primo ad arrivare a Lampedusa il 3 ottobre del 2013.