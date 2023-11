Rimini, rivelazione choc. Calciatrice abusata quando aveva 13 anni. Indagato l’allenatore

RIMINI

Non potrà più parlarle o avvicinarsi a lei. Non potrà prendere contatto in alcun modo e dovrà stare a una distanza di almeno 500 metri da quella piccola atleta, una 14enne (all’epoca dei fatti 13enne) riminese, di cui era mentore e mister di calcio in una squadra giovanile femminile in provincia di Forlì-Cesena e per cui invece a maggio di quest’anno si è trasformato in un orco.

Della violenza sessuale su un minore di 14 anni è infatti accusato e indagato un uomo 43enne, originario della provincia di Rimini, che ieri si è visto notificare il fine indagini a suo carico e il rinnovamento – per competenza territoriale – della misura cautelare del divieto di avvicinamento (già formulata dal tribunale di Forlì-Cesena) da parte del gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli, la quale ha concesso quanto richiesto anche dal sostituto procuratore Davide Ercolani, coordinatore dell’indagine dei carabinieri a carico dell’allenatore di calcio.

Un’indagine partita a fine luglio dalle sale del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’ospedale Infermi, lì dove dopo essersi sottratta ad un esame ginecologico la vittima di abusi avrebbe confidato al medico del reparto di aver avuto e di intrattenere ancora una relazione affettiva con il proprio allenatore di calcio e che con lui avrebbe anche avuto un rapporto sessuale. Parole scioccanti se pronunciate da una ragazzina appena 14enne, con un passato recente di problemi di salute psicologica per cui proprio l’allenatore indagato si era inizialmente proposto come faro nel buio: come una relazione positiva per aiutare l’adolescente a gettarsi alle spalle il proprio momento difficile.

Così sarebbero nati secondo le indagini rapporti sempre più stretti tra il mister 43enne e la propria allieva, con la quale in assoluta tranquillità – proprio per il ruolo sociale rivestito dall’uomo per la ragazzina – si sarebbe trovato da solo, arrivando a passare diverse notti da soli nella casa del 43enne in provincia di Rimini. Ed è qui, stando all’impianto accusatorio, che i due avrebbero avuto almeno un rapporto sessuale completo e consenziente, a maggio, quando la ragazzina aveva ancora 13 anni. Un vaso di Pandora scoperchiato dai carabinieri da dopo la denuncia presentata dalla madre della ragazzina, informata della situazione dal medico dell’ospedale.

Ma non è finita qui. Le indagini hanno permesso anche di appurare frequenti scambi di messaggi tra il mister – difeso dall’avvocato Francesco Vasini – e la ragazzina – rappresentata dall’avvocato Tiziana Casali –. Chat in cui era emerso, dopo la visita ginecologica boicottata dalla baby calciatrice, l’insistente invito da parte del 43enne a non svelare mai di aver avuto con lui un rapporto sessuale, altrimenti sarebbe "finito in carcere". Verificato dunque il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento della prova, la Procura e il gip hanno ritenuto sufficientemente soddisfatte le esigenze cautelari del caso applicando nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla vittima e dai luoghi da lei frequentati.

Francesco Zuppiroli