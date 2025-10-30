Rimini rivive gli anni 80 con la mostra dedicata a Pier Vittorio Tondelli

Oggi alle 17.30 inaugura all’Ala Nuova del Museo della Città la mostra Rimini80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli, a cura di Fabio Bruschi. L’apertura vedrà la partecipazione dell’assessore Lari, del neo direttore dei Musei comunali Giovanardi e sarà accompagnata dal paesaggio sonoro ideato da Leonardo Militi. Un esperimento in cui brani simbolo della scena new wave e della discografia amata da Pier Vittorio Tondelli (dai Bronski Beat ai Cure, da Battiato agli Ultravox) sono stati reinterpretati in chiave digitale, creando un dialogo tra passato e presente, tra memoria analogica e suggestioni elettroniche.

La mostra racconta la Rimini degli anni Ottanta, quando la città smette di essere solo meta balneare per trasformarsi in un laboratorio culturale e specchio di un’Italia in pieno fermento creativo. Manifesti, cataloghi, fotografie, reportage, bozzetti e materiali inediti restituiscono l’energia di una stagione di libertà e sperimentazione. Tra i pezzi più significativi spiccano il servizio fotografico di Oliviero Toscani al Grand Hotel (1982), l’audio originale della prima presentazione del romanzo Rimini a Correggio (1985), le parate del Teatro Valdoca e i flyer della scena new wave riminese. La mostra rimarrà aperta fino al 31 dicembre, con ingresso gratuito, offrendo un viaggio immersivo nella memoria collettiva di una città che seppe reinventarsi tra cultura, musica e identità.