Rimini: Roberta Frisoni nuova assessora regionale al Turismo, Commercio e Sport

Rimini torna a esprimere, dopo 10 anni, un assessore regionale al Turismo. La presidente dell’Associazione albergatori, Patrizia Rinaldis, commenta l’investitura di Roberta Frisoni, che avrà le deleghe a Turismo, Commercio e Sport. "Frisoni ha lavorato bene a Rimini. Ora si presenta come assessore del distretto turistico più importante in Italia".

Le priorità? "Riqualificazione del territorio, delle strutture ricettive, semplificazione burocratica. E soprattutto collegamenti: nodo di Bologna, aeroporti regionali, alta velocità", chiosa Rinaldis.

Il presidente Confcommercio Gianni Indino saluta la neo assessora Roberta Frisoni: "Con il nuovo assessore abbiamo lavorato a stretto contatto su molti temi legati alla città di Rimini e ho trovato sempre ascolto, impegno e risposte. Sono certo sarà così anche in futuro, il turismo emiliano romagnolo non può aspettare".

Indino ringrazia Andrea Corsini, assessore uscente: "Da lui ho sempre trovato ascolto e attenzione". Confartigianato Imprese Rimini: "Congratulazioni a Roberta Frisoni. Le deleghe che il presidente De Pascale le ha attribuito hanno straordinario rilievo per il nostro territorio".

Corrado Della Vista di Conflavoro commenta: "Mi auguro che con la nomina della Frisoni possa dare una svolta al turismo riminese e non solo. La riqualificazione delle strutture alberghiere è urgente, sostenuta anche con risorse dedicate che la Regione può mettere a disposizione. Il turismo è una fetta importante dell’economia e non si può certamente pensare a bandi da 20milioni. Dalla Frisoni ci aspettiamo anche un cambio di passo, poiché in questi anni almeno a livello locale non si è assistito ai necessari cambiamenti strutturali".

Mirco Pari di Confesercenti chiede il "rilancio del commercio di vicinato e l’attivazione degli hub di prossimità". L’ex assessore Roberto Biagini attacca: "Frisoni non dimentichi che la spiaggia è un bene demaniale ad uso e consumo gratuito da parte dei cittadini e non una proprietà privata dei bagnini".