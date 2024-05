Rimini, scatta il dopo-Troise. Barilari il più corteggiato

Il dopo-Troise è scattato un minuto dopo aver chiuso la telefonata con il tecnico campano. Il Rimini è a caccia di un nuovo allenatore. Cercando di fare in fretta. Perché quello sarà il primo tassello per dare il via alla prossima stagione. Presumibilmente e come ci si augura, considerando che già la scorsa stagione Raimondi prima e Troise poi sono stati costretti a lavorare su un gruppo di giocatori non esattamente messo insieme a loro immagine e somiglianza. Insomma, la dirigenza biancorossa non vorrà di certo ripetere lo stesso errore e per questo motivo c’è da fare in fretta. La strada che porta a Enrico Barilari non è un vicolo cieco. Ma al tecnico spezzino, c’è da dirlo, stanno pensando in tanti. Dal Pontedera alla Juventus Next Gen. Corteggiamenti più o meno velati. Ma, per esempio, con i toscani l’ex tecnico del Sestri Levante si è già messo al tavolo e il Pontedera ora attende una risposta. Guardandosi attorno, naturalmente. Con la Juve dei giovani, ancora impegnata ai playoff, invece, si tratta di primo approccio. Il Rimini a Barilari ci pensa, come ci pensa chi spera che il tecnico originario di Levanto sappia ripetere il ’miracolo’ di saper fare molto con poco. Plasmando giovani e facendo divertire i tifosi. Ma i biancorossi potrebbero voler puntare anche su un allenatore più navigato. Naturalmente cambierebbero costi e anche prospettive dirigenziali. Perché puntare su un allenatore come l’ex Gubbio, Braglia, vorrebbe dire concedere al tecnico non carta bianca, ma quasi. E la dirigenza riminese non è mai sembrata così tanto propensa a farlo. Con Raimondi prima e con Troise poi. I tifosi attendono, tra un ringraziamento e l’altro via social all’ex timoniere. Perché i tifosi del Rimini mugugnano, urlano ’cambia’ allo stadio ogni secondo. Sono tutti allenatori, ci mancherebbe altro, ma sanno anche riconoscere i meriti. E a Troise il merito di aver raddrizzato una stagione nata stortissima non lo toglie nessuno. Ora, quei tifosi, sognano un mister per stare ai piani alti della C. Anche se in realtà ancora nessuno, in casa Rimini, ha messo sul piatto realmente quelli che saranno gli obiettivi della prossima stagione.