Rimini sempre più green Premiato il ’Bosco dei nomi’

Il ‘Bosco dei nomi’ si è aggiudicato ieri il premio ‘Città per il verde’ alla Fiera dell’orto-florovivaismo di Milano. A vincere è la "campagna felliniana", ovvero: lo spazio ispirato a Tonino Guerra in piazza Malatesta. Un piccolo angolo di paradiso realizzato con i lavori del Fellini Museum e della riqualificazione della piazza, in cui sono state inserite specie erbacee e arbustive (vegetazione bassa) e nuove alberature di acero che valorizzano la presenza del platano centenario.

Il premio vinto da Rimini viene riconosciuto ai comuni italiani che si sono "distinti nella realizzazione e nell’incremento del verde pubblico, attraverso interventi innovativi". E non è la prima volta. I riconoscimenti infatti erano arrivati anche lo scorso anno, quando il premio ‘Città per il verde’ era stato assegnato a Rimini per il Parco del Mare e il Giardino delle sculture del Part (il museo di arte moderna e contemporanea). "Il ‘Bosco dei nomi’ è diventato tappa importante per visite didattiche nell’ambito di percorsi guidati, focalizzati sulla conoscenza di aree verdi sperimentali cittadine e inserite all’interno di diversi festival e iniziative culturali e sociali", spiega l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli. Che ieri, durante il ritiro del premio, ha voluto ringraziare le "preziosissime e volontarie giardiniere civiche".

Oggi inoltre a Rimini comincia il Green social festival, che vedrà gli studenti del liceo scientifico ’Einstein’ impegnati in un evento sul tema del cambiamento climatico. L’iniziativa continua poi al pomeriggio al Teatro degli Atti (inizio alle 16,30) dove si terrà un incontro aperto a tutti. Fra i relatori Carlo Cacciamani, climatologo, e Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque.

Andrea G. Cammarata