Rimini sempre più social Boom di clic sui portali di turismo e Comune

Rimini sempre più a portata di clic: sul web e sui social nel 2022 si è registrato un +14% di utenti del portale istituzionale, con i siti dedicati al turismo e alla cultura tra i più cliccati. Ottime le performance dei social network (+328% l’engagement su Fb e +24% su Instagram) e del nuovo assistente digitale ‘Rimini Chatbot’ che debutta anche sul portale turistico. Informazioni sui bandi di concorso, sui servizi anagrafici (cambio residenza, carta identità, certificazioni), sulla Ztl, sui servizi per l’infanzia (servizio e contributi ai centri estivi in primis): sono questi i contenuti più ricercati nel 2022 sul sito istituzionale del Comune di Rimini www.comune.rimini.it. E sono aumentati nel 2022 gli utenti del sito, passando da 1.501.739 nel 2021 a 1.976.416 nel 2022 per circa 2.431.370 sessioni utente, il 14,32% in più rispetto all’anno precedente, mente sono in leggero calo le visualizzate che passano da 4.378.144 nel 2021 a 3.837.336 nel 2022. Sono il sito turistico (con 2.827.048 pagine visualizzate, + 8,2%), quello del teatro Galli (con 454.856 pagine visualizzate +34%) e quello della Sagra Malatestiana (con 522.651 pagine visualizzate, +56%), i siti web che registrano le migliori performance rispetto al 2021, confermando l’attenzione degli utenti del web per i canali di informazione e promozione della cultura, del turismo e dell’arte cittadina.