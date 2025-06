Rimini shopping night. Alleanza tra negozi e hotel: "Porteremo più turisti a fare acquisti in centro"

Lasciate che i turisti vengano a noi... a fare shopping. Specialmente al mercoledì sera, durante le Rimini shopping night. Che quest’estate festeggiano la decima edizione e puntano, sempre più, ad attirare nei negozi il popolo dei vacanzieri. Da anni i turisti – grazie anche ai tanti interventi di riqualificazione – hanno ’riscoperto’ il centro storico. Ma questa è la prima stagione in cui i commercianti del centro storico stringono un’alleanza con gli albergatori, per portare i clienti degli hotel alle Rimini shopping night. "Abbiamo fatto un accordo con l’associazione albergatori per promuovere gli eventi del mercoledì nelle strutture ricettive e far conoscere le nostre serate ai turisti – conferma Andrea Serafini, titolare del negozio Camden e uno degli organizzatori delle Rimini shopping night – In passato abbiamo già collaborato e quest’anno abbiamo cercato di mettere in piedi un accordo più strutturato". Che porterà (anche) "a un’ampia campagna informativa negli hotel, da Torre Pedrera a Miramare, per far conoscere ai turisti gli eventi delle Rimini shopping night. Porteremo materiali, faremo volantinaggio e cercheremo in questo modo di attirare più turisti possibili in centro in occasione delle serate". Un’azione accompagnata dalla comunicazione sui social e da altre iniziative "per portare tanti turisti a fare shopping"

Non cambia la formula delle Rimini shopping night. "Ogni mercoledì tutti i negozi aderenti resteranno aperti fino a tarda sera – continua Serafini – Ci saranno musica dal vivo, artisti di strada e tanti eventi ad animare il centro storico". Che il mercoledì sera richiama pubblico anche grazie al tradizionale mercatino dei bambini in piazza Cavour. Quest’anno "Rimini shopping night partirà il 25 giugno e proseguirà fino all’ultimo mercoledì di agosto". Poi si vedrà se fare qualcosa anche a settembre. Sono oltre 200 i negozi che partecipano alle serate. Una vera maratona in vetrina che "come accaduto nelle ultime edizioni, coinvolgerà anche quest’anno le attività di borgo San Giuliano e borgo San Giovanni". "Abbiamo fatto una riunione operativa l’altro ieri e c’è grande entusiasmo da parte degli operatori – conclude Serafini – Non vediamo l’ora di ricominciare".