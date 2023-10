Rimini si conferma green. Bene le Ztl, male i rifiuti

Rimini si conferma città green grazie a isole pedonali e zone a traffico limitato, con buoni punteggi raggiunti nella categoria ‘uso efficiente del suolo’ e negli impianti solari su edifici pubblici. Sono gli elementi che emergono dal trentesimo rapporto di Legambiente sull’ecosistema urbano, e pubblicato ieri da Il Sole 24 ore. Rimini si piazza al 14esimo posto assoluto in Italia, perde tre posizioni in classifica rispetto al 2020 e al 2021 ma non per demeriti. Il punteggio complessivo è infatti superiore rispetto allo scorso anno, passando da 67 a 69,6. Ma la media nazionale si è alzata e tre città hanno sorpassato Rimini che un anno fa era 11esima. Si tratta di Venezia, Terni e Cremona.

La nostra città si piazza settima nelle classifiche relative a isole pedonali (con 113,9 metri quadrati ogni 100 abitanti) e alle Ztl. Sull’uso efficiente del suolo siamo 18esimi. E’ questo l’indicatore del livello di urbanizzazione rispetto al numero di residenti. Resta stabile la posizione sul verde urbano (64esima) pur a fronte di un aumento di metri quadrati per abitante, che passa dai 20,4 della precedente rilevazione del 2021 ai 21,2 metri quadrati del 2022. Cresce anche il numero di alberi per abitante che passa da 16 a 19, e consente di guadagnare 9 posizioni arrivando al 44esimo posto. Aumenta anche l’utilizzo del solare termico e fotovoltaico (siamo 19esimi) con 9,8 kilowatt sugli edifici pubblici ogni mille abitanti, superando gli 8 dell’ano precedente. Buone anche le performance del trasporto pubblico per numero di passeggeri: Rimini è al 23esimo posto. Per le piste ciclabili siamo 29esimi, con 16,6 metri ogni 100 abitanti. Il tasso di motorizzazione ci vede al 30esimo posto, con 62,8 auto ogni 100 abitanti. I punti dolenti sono i livelli di Pm10 (le polveri sottili), i cui valori ci relegano alla 78esima posizione. Va meglio invece per gli sforamenti dei limiti di ozono: da un anno all’altro Rimini guadagna 31 posizioni piazzandosi 22esima. Male la quantità di rifiuti prodotti e le vittime della strada, ma le statistiche sono influenzate dal turismo.

"Vogliamo continuare su questa direzione – sottolinea l’assessore all’ambiente Anna Montini – dando nuovo impulso alla riforestazione e all’ampliamento delle aree verdi in città, e proseguendo con l’estensione di piste ciclabili e aree pedonali".

