Rimini si prepara già al Tour de France con un mare di eventi e le riasfaltature

E adesso, Rimini vuole fare un altro Giro... Anzi, un Tour. Mancano 42 giorni alla prima tappa del Tour de France da Firenze a Rimini. Sarà una giornata storica: la prima volta che la Grande

Boucle partirà dall’Italia. Per Rimini sarà come ospitare per un giorno le Olimpiadi. Il conto alla rovescia è partito, e saranno tanti gli eventi che ci accompagneranno da qui al 29 giugno, il giorno della corsa, tra spettacoli, proiezioni e presentazioni di libri. Il 30 maggio alla Cineteca si parlerà de L’emancipazione femminile in bicicletta, insieme a vari ospiti. Il 31 sarà la volta dell’incontro Il Tour de France visto dall’Italia, con Stefano Pivato e altri. E poi molti altri appuntamenti, tra cui quelli del 18 giugno con Beppe Conti (presenta il libro Il Giallo del Tour) e l’ex campione Gianni Bugno, che introdurrà il film documentario di Stefano Ferrari. Intanto Rimini si prepara a sistemare le strade attraversate dal Tour (e non solo). Saranno completamente riasfaltate viale Regina Elena, via Firenze, via Chiabrera, via Settembrini, lungomare di Vittorio, piazzale Gondar. I lavori partiranno da lunedì in viale Regina Elena. Per ridurre i disagi si procederà per fasi. L’ultimo cantiere in piazzale Gondar finirà entro il 14 giugno.