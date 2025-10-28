Rimini, si tratta la svolta. La cessione è ormai vicina

Il Rimini è vicino al cambio di proprietà. A darne conferma ieri è stata Giusy Anna Scarcella tornando a farsi sentire dopo settimane di silenzio. E lo ha fatto dopo aver letto dell’interesse per il suo club da parte di una società multi-club ownership, ovvero una società che ha diverse proprietà o partecipazioni nel mondo del calcio. Non necessariamente in Italia. Anzi, nello specifico, la società che si è rivolta all’avvocato Simone Campolattano dl foro di Rimini per avere i primi contatti con la Building Company, non avrebbe per ora partecipazioni in club italiani.

Un interessamento palesato che, evidentemente, ha fatto balzare sulla sedia l’azienda milanese, con base anche a Verona, che ormai da una ventina di giorni sta trattando con la Scarcella per l’acquisto del Rimini. Una trattativa, quella seguita da vicino dal direttore generale e sportivo Stefano Giammarioli, che pare sia in dirittura d’arrivo. La conferma, appunto, sta in quel comunicato nel quale prima la Scarcella precisa che "non è arrivata nessuna comunicazione da parte di questo gruppo", scrive riferendosi ai clienti dell’avvocato Campolattano. Poi specifica che "sono già in corso delle trattative per la cessione delle quote societarie, condotte con la massima serietà e nel pieno rispetto della riservatezza. La proprietà ha piena consapevolezza della situazione e idee chiare sul proprio futuro, con l’obiettivo di affidare il club a una realtà solida e strutturata, in grado di garantire continuità, stabilità e prospettive di crescita alla città e ai suoi tifosi".

Quanti occhi puntati sul Rimini, verrebbe da dire. Difficile quasi credere che così tanti gruppi stiano trattando per avere una società sull’orlo del fallimento e una squadra alla quale servirà un miracolo per mantenere il professionismo. Ma ogni alternativa al nulla merita di essere presa in considerazione. Perché il Rimini targato Building Company non ha più molti giorni di vita, di questo ormai se ne è dovuta rendere conto anche la numero uno della società di Carate Brianza che la squadra di Piazzale del Popolo l’ha acquistata appena tre mesi fa. Se è vero che una trattative delle tante è in dirittura d’arrivo, forse è meglio accelerare per provare a salvare il salvabile.