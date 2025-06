Rimini si tuffa nel Mare di libri. Cecchettin e la forza di cambiare

Rimini si tuffa in un ’Mare di libri’, in attesa domani di Gino Cecchettin. Dopo l’apertura del festival con la giornalista Francesca Mannochhi, oggi è il turno di Hope Larson, Jenny Jägerfeld, Pierdomenico Baccalario e tanti altri. Domani invece il gran finale con Gino Cecchettin ne ’La forza gentile di cambiare tutto’ , al teatro Galli alle 18. In scena un dialogo intimo tra i ragazzi e il padre di Giulia Cecchettin, autore di un libro sulla storia della figlia. "Non è la rabbia la risposta, ma l’educazione: quell’insieme di azioni fatte di ascolto, empatia, riflessione e confronto – spiegano gli organizzatori dell’evento –. Cose che possono davvero fare la differenza, e portare a quel cambiamento che la forza gentile di Gino Cecchettin ci invita a costruire in questo incontro".

’Cara Giulia’ è uscito nelle librerie lo scorso anno e tra le pagine Cecchettin decide di non stare zitto di fonte al femminicidio della figlia, ma interrogarsi sugli esiti più efferati di una cultura patriarcale che ancora ci riguarda. Per questo trova le parole per ricordare chi era Giulia e cosa ha imparato da lei. Tra le pagine ripercorre la sua storia di padre, i giorni della gioia e quelli del dolore e proprio da qui parte per dialogare con i ragazzi e con tutto il pubblico del Galli. Dopo il femminicidio di Giulia, l’attenzione di Gino Cecchettin si è posata molte volte sul mondo giovanile e le sue fragilità. "Perchè si costruisca un’alleanza tra i sessi – si legge tra le pagine del suo libro – anziché consolidare la prevaricazione di uno sull’altro". L’autore di ’Cara Giulia’ domani esorterà il pubblico del teatro riminese all’ascolto, soprattutto quello degli adulti con i giovani e poi a lavorare insieme per costruire relazioni fondate sull’empatia e sul rispetto reciproco. Per un impegno comune nel contrasto di ogni forma di violenza di genere.

Nel frattempo oggi inizia la seconda giornata di ’Mare di libri’. Dalle 10 fino alle 21 saranno quindici gli eventi che animeranno il centro storico di Rimini tra incontri con gli autori, presentazioni di libri e work shop, per il festival che ogni anno richiama a Rimini migliaia di giovani lettori.

Federico Tommasini