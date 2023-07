Rimini sogna con Alice Nella piazza delle meraviglie

Debutto attesissimo domani sera in piazza Malatesta per ‘Wonderland. La versione di Alice’, lo spettacolo dell’estate riminese che si arricchisce con le emozioni di un immaginario fiabesco ultra consolidato. Ci saranno tutti, a partire dal Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregagatto e non poteva mancare Alice che (finalmente) dirà la sua, "spiegandosi". Insomma, la piazza dei sogni felliniani si trasforma nel ‘Paese delle meraviglie’ di Lewis Carrol per stupire con l’incanto grandi e piccini. Ma l’opportunità – spiegano gli organizzatori – è anche quella di incentivare il valore del sogno, trasformando la piazza per "raccontare al pubblico un luogo che non c’è", o forse è semplicemente altrove. A far da cornice c’è Castel Sismondo, sulle cui mura verranno proiettate a mille colori le immagini con il bosco e le corse di Alice. Insomma, un’installazione unica e assolutamente d’effetto. Oppure semplicemente "uno spettacolo bello", come ieri lo ha definito, durante la conferenza di presentazione, Monica Maimone che è l’anima del progetto artistico. Sua l’idea che rinnova il tema del volo, del sogno e della precarietà della vita, come nel precedente ‘Peter Pan dei giardini di Kesington’ che attirò circa 55mila persone lo scorso anno. Eccelsa, la coreografia dello spettacolo a cura di Festi Group, che ovunque nel mondo porta spettacoli dotati di grande tenore tecnologico e artistico. Spicca un cast con 45 attori. E da sapere c’è che l’Alice più giovane dello spettacolo è la riminese Elisabetta Fantoni. Lei l’Alice "predestinata" che spiegherà a tutti come siano davvero andate le "cose".

Poi ci sono le acrobazie verticali con gli stuntman pronti a calarsi prodigiosamente sulle mura della Rocca Malatestiana aggrappandosi a semplice corde. Dodici gli show in programma della durata di circa 30 minuti con inizio alle 21.30 (replica alle 22.30) e ripetuti inoltre tutti i fine settimana fino al 12 agosto. "Lo spettacolo è espressione degli elementi qualificanti con cui ci candidiamo a capitale italiana della cultura: la dimensione e il valore della nostra storia e dei nostri motori culturali. Un invito all’immaginazione, alla fantasia e ad ‘andare oltre’", così il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

Andrea G. Cammarata