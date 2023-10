Rimini sogna con il Tour: "Entreremo nella storia. Per noi sarà come ospitare le Olimpiadi per un giorno"

Per Rimini "sarà come ospitare per un giorno le Olimpiadi. Avremo gli occhi del mondo puntati su di noi". Quel giorno sarà il 29 giugno del 2024, quando – per la prima volta nella sua storia – il Tour de France partirà dall’Italia e lo farà con la tappa da Firenze a Rimini. Il conto alla rovescia è iniziato ieri a Parigi, al Palais des Congres gremito da 4mila persone, dove è stata presentata ufficialmente alla stampa mondiale l’edizione 2024 del Tour. Una presentazione in grande stile, a cui hanno preso parte anche Jamil Sadegholvaad e i sindaci delle altre città di tappa, insieme al presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e a quello del Piemonte Alberto Cirio.

Non nasconde la gioia il sindaco di Rimini. "Finalmente – dice Sadegholvaad al termine della presentazione – il mito del Tour de France toccherà l’Italia e Rimini. Entreremo nella storia. È un’emozione immensa e anche un grande onore. Essere a Parigi oggi (ieri per chi legge, ndr), davanti a 4mila persone, ha permesso una volta in più di cogliere quali siano il prestigio e l’attenzione verso quello che è uno degli eventi sportivi più seguiti e di maggiore fascino al mondo". Ammette, Sadegholvaad, che "era forse impensabile, fino a non molto tempo fa, anche solo immaginare di poter avere una tale opportunità di visibilità a livello internazionale, capace di offrire un’occasione di indotto per tutta la filiera turistica del territorio ad inizio della stagione estiva". "Sappiamo tutti – continua il sindaco – quanto sia profonda la cultura della bicicletta, nel nostro territorio e in Romagna. E non a caso Amarcord di Fellini si apre con l’immagine iconica di un professore in bicicletta". La Romagna "è terra di grande passione e di grandi campioni, come Marco Pantani, il cui nome è indelebilmente legato al Tour. Nella parabola dei campioni che hanno segnato la storia del Tour – da Coppi a Gimondi fino a Pantani – si può riconoscere, forse, anche la storia di Rimini: la caduta, la crisi e poi il riscatto grazie al proprio talento, alla caparbietà e all’abnegazione. Per questo sono convinto che Rimini, in virtù della sua storia e delle sue capacità, sarà all’altezza di accogliere al massimo delle sue possibilità questo storico evento".

Solo pochi giorni fa erano state svelate le tappe del Giro d’Italia del 2024, che l’anno prossimo (il 17 maggio) tornerà da queste parti per la frazione da Riccione a Cento. Ma il Tour de France è tutta un’altra cosa. Per l’indotto che porterà (vedi il pezzo sotto) e la visibilità mediatica. La Grande Boucle è la corsa più seguita in tv nel mondo, è l’evento sportivo più visto dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. Per Rimini e per tutta la Romagna sarà uno spot gigantesco. La tappa da Firenze a Rimini sarà la prima delle quattro del Tour in Italia: la seconda si correrà da Cesenatico a Bologna, la terza da Piacenza a Torino, la quarta infine partirà da Pinerolo per riportare i corridori in Francia. Sarà un’edizione storica quella del 2024 (la 111esima) del Tour, che mai era partito dall’Italia. E che si concluderà a Nizza, anziché a Parigi, visto che la capitale francese ospiterà le Olimpiadi.

Sul palco ieri durante la presentazione del Tour, mentre scorrevano immagini di Rimini, Firenze e delle altre città di tappa, è salito anche Stefano Bonaccini. "Ci siamo riusciti! Sembrava un sogno, invece a giugno diventerà realtà – dice orgoglioso Bonaccini – Siamo pronti ad accogliere il Tour de France, che sarà una straordinaria opportunità per l’Italia, frutto di un eccezionale lavoro di squadra tra istituzioni nazionali e territori durato tre anni. E sarà una preziosa occasione di rinascita per i territori della nostra regione così duramente colpiti dall’alluvione".