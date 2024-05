Rimini sogna un’estate al massimo. Il sindaco: "Porteremo sul palco tanti ’big’ della musica italiana"

Angelina Mango, stasera impegnata nella finalissima dell’Eurovision, è uno dei primi grandi nomi annunciati per l’estate riminese. La vincitrice di Sanremo si esibirà all’Rds summer festival – insieme a tanti altri artisti – il 26 e il 27 luglio. "Ma stiamo lavorando a una stagione di grande musica – assicura Jamil Sadegholvaad – Porteremo altri big della canzone italiana". Di più non dice il sindaco, ma le trattative sono a buon punto. I nomi saranno resi noti a breve, e ci saranno sorprese anche alla Notte rosa. Ma niente concerti a ’Romeo Neri’ quest’anno, dopo lo show di Vasco Rossi nel 2023. A Palazzo Garampi si guarda già al 2025: ci sono contatti avviati per portare allo stadio un paio di grandi nomi almeno. Rimini vuole continuare a essere "la città della musica". Corsi e ricorsi. "La pazzesca esibizione di Angelina Mango all’Eurovision – continua Sadegholvaad – mi fa tornare alla mente ndo in Svezia in qualche modo una giovanissima Mia Martini, che si esibisce nel leggendario locale Whisky Juke Box di Carlo Alberto Rossi. C’è un lungo e robusto filo che lega Rimini alla musica leggera". E non è solo questione, continua il sindaco, "di quei 700 brani che portano la parola ‘Rimini’ nel titolo. Ci sono le grandi stelle della musica italiana che qui si sono esibite dagli anni ’50 a oggi: Fred Buscaglione, Mina, Ornella Vanoni, Celentano, Rita Pavone, Bobby Solo, Lucio Battisti, Milva e tanti altri fino ad arrivare a Jovanotti, Ligabue, Laura Pasini e alla ‘data zero’ del tour di Vasco un anno fa al ’Romeo Neri’". Perché Rimini la musica l’ha sempre avuta nel sangue, "fa parte della nostra storia. Ed è una storia che vogliamo continuare nei prossimi anni. Grandi nomi per grandi concerti, con nuovi avveniristici spazi per gli eventi". Tra cui il ’cupolone’ che Ieg costruirà alla Fiera. "Avremo così una grande arena coperta – conclude il sindaco – capace di ospitare dai 15mila ai 18mila spettatori per concerti e eventi sportivi internazionali".

Manuel Spadazzi