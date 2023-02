Rimini, sparatoria all’Ina Casa per uno scontro tra bande per la droga

Rimini, 20 febbraio 2023 – Un regolamento di conti. Forse per questioni di droga. Ma gli investigatori non escludono altre ipotesi sul movente della feroce rissa di venerdì sera nel quartiere Ina Casa di Rimini tra una dozzina di persone, culminata con una sparatoria.

Gli uomini della Squadra mobile della polizia, diretti da Dario Virgili, nelle ultime ore hanno acquisito altre testimonianze e nuovi filmati delle telecamere (pubbliche e private) presenti nella zona. Dalle immagini fin qui visionate, sembra che alcune delle persone coinvolte nella sparatoria, poco prima fossero al bar Mack, in largo Bordoni.

Lo scontro è avvenuto a pochi metri dal locale, ma i titolari (cinesi) del bar e alcuni avventori abituali dicono di "non aver visto o sentito nulla". Il bar era ancora aperto quando il fattaccio è accaduto, "ma noi non ci siamo accorti di niente", assicurano dal locale. Resta da capire perché i residenti abbiano dato così tardi l’allarme: l’episodio è stato segnalato soltanto sabato mattina. Alcuni hanno riferito alla polizia di non aver dato peso lì per lì agli spari, pensando fossero petardi lanciati da qualche ragazzino. Il sospetto degli inquirenti è che ci sia stato qualcuno che abbia assistito alla rissa, ma abbia avuto paura. Forse di ritorsioni, forse perché alcuni dei responsabili frequentano la zona e potrebbero vendicarsi.

Finora gli agenti della Squadra mobile hanno sentito una decina di persone. Alcuni testimoni riferiscono di almeno tre spari, ma sul posto la scientifica ha trovato solo un bossolo. La certezza è che i colpi sono stati sparati con una pistola semiautomatica. Sono state rilevate tracce di sangue: da stabilire se la persona sia rimasta ferita nella sparatoria o nella rissa. Nessuno si è presentato in pronto soccorso.

Gli uomini coinvolti, stando alle testimonianze e ai filmati fin qui visionati, sarebbero stati almeno una dozzina e tutti albanesi, forse appartenenti a due bande rivali. In un primo momento, invece, alcuni dei testimoni avevano riferito di aver sentito uno di loro parlare in spagnolo. L’episodio è avvenuto venerdì sera intorno alle 22,30. Prima della sparatoria le due bande se le sono arebbero date di santa ragione. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo steso a terra mentre veniva preso a calci da due o tre persone. Altri hanno visto un altro uomo ferito mentre fuggiva verso l’auto, sorretto da un altro.