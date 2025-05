RIMINI Stalking alla collega. Arrestato marinaio della Vespucci

Era in servizio da un mese sulla nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina italiana, ma fuori dall’uniforme avrebbe trasformato la vita dell’ex fidanzata in un incubo. Un 21enne originario di Lugo, militare in servizio a La Spezia, è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato colto in flagrante dagli agenti della questura di Rimini mentre cercava di introdursi con la forza nell’appartamento dell’ex compagna. Il giovane, incensurato, è accusato di stalking.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non avrebbe accettato la fine della relazione con la ragazza – anche lei appartenente alle forze armate, in servizio alla Capitaneria di porto di Rimini – e da settimane la perseguitava. Le molestie sarebbero iniziate dopo Pasqua, quando la donna ha deciso di interrompere la relazione a causa dell’atteggiamento possessivo del fidanzato. Da allora, per lei è cominciato un vero e proprio calvario fatto di messaggi continui, telefonate e appostamenti.

Venerdì scorso il culmine. Il militare si è presentato a sorpresa a Rimini per recuperare alcuni effetti personali, ma ha poi rifiutato di andarsene, costringendo l’ex fidanzata, la madre e un’amica a nascondersi. All’arrivo della polizia, ha cercato di dileguarsi, ma è stato trovato nascosto dietro dei mobili all’ultimo piano del condominio.

"La Marina Militare - si legge in una nota -, nel ribadire pieno sostegno all’autorità giudiziaria, prende le distanze da comportamenti simili, contrari all’etica e ai valori della forza armata".

Lorenzo Muccioli