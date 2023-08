Rimini Summer Pride, oggi la parata: l’estate è arcobaleno

Rimini, 6 agosto 2023 – Decine e decine di famiglie arcobaleno a passeggio a Marina centro. Tanti single e coppie gay negli stabilimenti delle zone di piazzale Kennedy e piazzale Marvelli. Ma il Rimini summer pride , la parata dell’orgoglio gay che sfilerà oggi sul lungomare, ha riempito anche "le stanze di parecchi hotel. Purtroppo il meteo ha un po’ penalizzato le prenotazioni last- minute, ma le richieste sono state più numerose degli anni scorsi. C’è chi ha approfittato del Rimini summer pride per farsi 4 o 5 giorni di vacanza qui", assicura Marco Tonti, il presidente di Arcigay e consigliere comunale di Rimini coraggiosa.

Quanti saranno oggi alla parata, che prenderà il via alle 18 in piazzale Benedetto Croce?

"Noi stimiamo che saranno tra le 10mila e le 15mila persone. Molto dipenderà dal meteo: chi non abita lontano da Rimini deciderà all’ultimo minuto. Ma sono di più quelli arrivati in città già da uno o due giorni, qualcuno anche prima. L’abbiamo toccato con mano visto che tante associazioni e anche singole persone ci hanno chiesto consigli su dove alloggiare. Quest’anno poi aver allungato la formula del Rimini summer pride , con i primi eventi già al venerdì, la festa in spiaggia ieri sera e la parata oggi, ha inciso anche dal punto di vista turistico. E ha aiutato anche il cambiamento di data (negli anni passati la parata si teneva l’ultimo sabato di luglio, ndr )".

C’è una stima di quanti alloggeranno più giorni a Rimini, in occasione dell’evento?

"Difficile dirlo, ma più della metà dei partecipanti viene da fuori Rimini. Parliamo di migliaia di persone arrivate da Bologna e dal resto dell’Emilia, ma anche da Lombardia, Toscana, Marche, Veneto e da altre regioni. E poi ci sono gli stranieri: diversi dalla Germania, Austria, Francia, Spagna e pure dalla Polonia, grazie ai voli del ’Fellini’".

Rimini è una città gay friendly dal punto di vista turistico?

"Sì, ma si può fare di più. E lo dico soprattutto nell’interesse degli operatori. Far capire che Rimini è una realtà capace di ospitare e accogliere al meglio il popolo Lgbt è importante, anche dal punto di vista turistico. Come Arcigay stiamo lavorando su questo".

In che modo?

"Con una mappatura delle strutture alberghiere e delle altre attività turistiche di Rimini che sono dichiaratamente aperte alle persone Lgbt. Quando sarà completata questa prima mappa, diventerà fondamentale attivare adeguati percorsi di formazione".

Dichiarare che la propria attività è gay friendly non basta?

"È importante che alle parole seguano i fatti, per evitare incomprensioni ed episodi spiacevoli. Faccio un esempio concreto: se prenota in albergo una persona che ha cambiato sesso o comunque, sta facendo questo percorso, è necessario registrarla con il nuovo nome, anziché con quello vecchio che compare ancora sulla carta d’identità".