RIMINI Svolta nell’inchiesta. La Procura: "Processate Louis"

Dopo quasi venti mesi di indagini, si avvicina il momento del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. La procura ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, l’unico indagato, e il fascicolo è ora nelle mani del giudice per l’udienza preliminare, Raffaele Deflorio. La prima udienza è fissata per lunedì 23 giugno, alle 9.15, in camera di consiglio nell’aula L del Tribunale di Rimini. Dassilva, 35 anni, si trova in carcere dal 16 luglio 2024 e continua a proclamarsi innocente. Ma la procura, attraverso il pm Daniele Paci, ha confermato tutte e quattro le aggravanti contestate: crudeltà, futili motivi, premeditazione e l’aver agito approfittando del buio, rendendo impossibile la difesa della vittima.

Secondo le indagini condotte dalla squadra mobile di Rimini, Dassilva avrebbe atteso il rientro di Pierina nei garage condominiali di via del Ciclamino, sapendo che quella sera sarebbe uscita da sola. L’aggressione – violentissima – sarebbe avvenuta alle 22.13, con 29 coltellate. Un ulteriore dettaglio, ritenuto significativo dagli inquirenti, è che l’assassino avrebbe poi tagliato gli indumenti della vittima per simulare una possibile aggressione a sfondo sessuale, nel tentativo di depistare le indagini. A pesare sul quadro accusatorio è invece la testimonianza di Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva e nuora della vittima, che ha riferito di averlo visto proprio nei garage la mattina del ritrovamento del corpo.