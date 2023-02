Rimini tira: boom di nuovi residenti

A Rimini la qualità della vita si è alzata e la città "è sempre più attrattiva". È questo, per Palazzo Garampi, il motivo che spinge sempre più persone a trasferirsi qui. Nel 2022 il saldo migratorio registrato è stato molto positivo: durante l’anno hanno preso la residenza a Rimini 4.491 persone, a fronte delle 3.625 che si sono trasferite altrove, in Italia o all’estero. Da notare come il numero di immigrati, nel 2022, sia fortemente aumentato rispetto al 2021, quando avevano preso la residenza a Rimini in 3.712: da un anno all’altro gli immigrati sono stati quasi mille in più, facendo segnare un incremento pari al 21%. E tra coloro che hanno deciso di venire ad abitare a Rimini, gli italiani rappresentano la stragrande maggioranza: ben 2.913, il 73% del totale. Nel dettaglio 1.128 si sono trasferiti nel capoluogo da altri comuni della provincia, altri 615 sono arrivati da altre zone dell’Emilia Romagna, gli altri dal resto dell’Italia. Nel 2022 sono aumentati, seppur di poco, anche quelli che hanno fatto le valigie da Rimini, andando a vivere altrove: sono stati 3.625, contro i 3.407 emigrati dell’anno precedente.

L’aumento di immigrati rispetto agli emigrati era una tendenza "già registrata nel 2021 e che si è consolidata nel 2022 – osserva l’assessore Anna Montini – delineando così un quadro che si contrappone a quello nazionale". Secondo l’ultimo report demografico elaborato dal Sit (il Sistema informativo territoriale), "sembra infatti non arrestarsi la fuga degli italiani all’estero, con un aumento di partenze in particolare dal nord Italia e dalla bassa Padana, pur restando il sud la zona con l’incidenza più elevata di emigrazione". A Rimini accade il contrario. Per la Montini "il nostro saldo migratorio positivo può essere considerato un indicatore di come Rimini offra non solo servizi ed opportunità che ne fanno uno dei luoghi simbolo delle vacanze. Nella nostra città ci sono condizioni tali, di lavoro e qualità della vita, che ne fanno ne fanno un luogo in cui è possibile costruirsi una vita e mettere le radici. Una capacità attrattiva che può rappresentare una chiave per contribuire alla crescita complessiva, sia economica sia sociale, del territorio".