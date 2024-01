Rimini torna in piazza per ricordare De André

Venticinque anni senza Faber. E Rimini, come fa ogni anno dalla sua morte, questa sera tornerà a rendergli omaggio. In tanti si ritroveranno alla Vecchia pescheria (a partire dalle 19), per cantare Fabrizio De André. Solo chitarre e voce: una ballata libera come le sue canzoni. È Specialmente in gennaio, il tributo a Faber ideato da Samuele Zerbini e altri riminesi cresciuti con la sua musica. Una serata "per cantare e viaggiare nel tempo con i nostri ricordi legati alle canzoni di De André", e anche per celebrare il rapporto tra lui e Rimini. Un rapporto consacrato dall’album del 1978, Rimini, che rappresentò una svolta per De André. In quell’album realizzato insieme a Massimo Bubola, Faber ci racconta storie di donne, tossicodipendenti, emarginati. E ci parla di politica, facendo i conti con la fine dell’utopia del ’68.

La canzone Rimini che dà il titolo al disco ha alimentato l’immaginario legato alla città. In quei versi in cui De André canta di Teresa, che "ha le labbra screpolate / mi indica un amore perso / a Rimin d’estate", c’è sullo sfondo la fotografia di una città che culla sogni e delusioni. "Ma voi che siete a Rimini / tra i gelati e le bandiere" è l’immagine che Faber cattura e restituisce, con la forza dei suoi versi, di ciò che Rimini in quegli anni rappresentava per gli italiani. Rimini deve molto a Fabrizio De André. E memorabile resta la serata del 21 luglio 2018, quando si celebrarono i 40 anni dall’uscita del disco con una maratona musicale agli Agostiniani, a cui partecipò anche Dori Ghezzi, moglie di Faber. Sul palco si alternarono, tra gli altri, i Ministri, Andrea Appino di Zen Circus, John De Leo, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, accompagnati dall’orchestra Rimini classica diretta da Federico Mecozzi. In quell’occasione che la fondazione Fabrizio De André e la Sony, in collaborazione con la casa editrice Interno4, pubblicarono la versione rimasterizzata del disco Rimini, accompagnata da un libro contenente (tra gli altri) scritti di Michele Serra, Cesare Monti, Enrico De Angelis, Stefano Pivato.

Manuel Spadazzi