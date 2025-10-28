Rimini tra coppa e campionato. Ravenna e Bra nel giro di 3 giorni

Domani la gara con il Ravenna al ’Benelli’, sabato il match casalingo con il Bra. Un vero e proprio tour de force tra Coppa Italia e campionato per il Rimini. La rosa corta a disposizione di mister D’Alesio impone di fare delle scelte. E c’è da pensare che nel derby di domani pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.30) il tecnico abruzzese lasci spazio a tanti giovani che sin qui in campionato non ne hanno avuto tanto. I pezzi da novanta, non moltissimi nella rosa biancorossa, saranno in qualche modo risparmiati per la gara di sabato contro il Bra, diretta concorrente nella zona calda della classifica. Un match fondamentale per la squadra di D’Alesio che ancora deve fare i conti con il meno in classifica e teme anche di ricevere ulteriori penalizzazioni il prossimo mese, dopo il deferimento. Insomma, la situazione in casa Rimini è ancora piuttosto caotica. Nonostante le rassicurazioni che il direttore sportivo Giammarioli ha fornito allo zoccolo duro della squadra. Questa settimana dovrebbe essere quella della Building Company che saluta, ma al momento nulla di certo è uscito dalla stanza dei bottoni. Un’incertezza gestita sin qui con coraggio. Ma più i giorni passano e più il morale dei biancorossi rischia di finire sotto i tacchi. Come del resto lo è già quello dei tifosi che, oltre alle disavventure societarie, devono digerire divieti su divieti. Come quello di partecipare alla gara di Coppa Italia mercoledì pomeriggio al ’Benelli’. Un match che inizialmente si sarebbe dovuto addirittura giocare al ’Romeo Neri’, come da sorteggio. Poi la concomitanza con il basket, proprio mercoledì sera al Flaminio, ha portato all’inversione di campo. E ora il divieto di vendita dei tagliandi e un’altra mancata trasferta per i tifosi riminesi, già in questa stagione decisamente tiepidini. In novanta minuti a Ravenna si deciderà chi passerà agli ottavi di finale. C’è da pensare che D’Alesio e i suoi non pensino alla coppa come loro obiettivo primario, anzi passare il turno potrebbe portare soltanto a dei turni infrasettimanali in più, attualmente difficili da sostenere. Aspettando che nella Rimini del pallone, magari, torni a splendere il sole il prima possibile.