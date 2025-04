Rimini tra le città con il clima migliore

Rimini si piazza nella top 20 nazionale, salendo dal 17° al 13° posto tra le città con il miglior clima in Italia. E’ quanto emerge dalla classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, elaborando dati di 3B Meteo relativi al decennio 2014-2024. Quindici i parametri considerati, aggiornati in base ai fenomeni degli ultimi anni: notti tropicali, caldo estremo, escursione termica, intensità delle piogge, circolazione dell’aria.

A favorire Rimini il suo posizionamento sulla costa, fattore che accomuna quasi tutti i capoluoghi che compaiono nella top ten (in testa Bari, poi Barletta e Pescara) che rispetto alle aree interne possono godere di una maggiore circolazione dell’aria, di un indice di calore mitigato dalla brezza estiva e di una minore escursione termica. Tra i fattori maggiormente positivi a Rimini le poche ondate di calore (cioè superamenti di 30° di temperatura per almeno tre giorni consecutivi) e i pochi giorni di caldo estremo (quelli con temperatura massima sopra i 35 gradi) posizionandosi al 6° posto in entrambe le categorie. Positivo anche l’indice di calore, numero di giorni con temperatura percepita superiore a 30 gradi, che vede Rimini in 18esima posizione. Premiata anche l’intensità pluviometrica (accumulo in millimetri per giorno di pioggia), con il 16° posto. Meno bene la circolazione dell’aria, che calcola le giornate di aria stagnante (periodi di almeno 4 giorni con piogge sotto a un millimetro, vento medio inferiore a 5 km orari): Rimini è 43esima. Voce che ha un impatto importante sulla vivibilità della città.

"L’analisi attesta Rimini come località in Italia dall’elevato benessere climatico – commenta l’assessore all’Ambiente Anna Montini – fattore che incide notevolmente sulla qualità della vita e che contribuisce ad aumentare l’attrattività della nostra città per i nuovi residenti, che scelgono Rimini oltre che per le opportunità di lavoro, sociali e culturali anche per il buon vivere climatico". "Il mare – prosegue – anche da questo punto di vista rappresenta una grande risorsa, non solo per le opportunità ricreative ed economiche ma anche per il valore in termini di benessere generale. Come amministrazione stiamo lavorando per conservare i benefici di cui la nostra città ha la fortuna di godere, intervenendo attraverso opere che favoriscano l’adattamento ai cambiamenti climatici. Penso alla conclusione del Parco del Mare e al Piano di salvaguardia della balneazione, le due grandi opere che entro il 2027 ci permetteranno di avere complete dotazioni infrastrutturali determinanti per proteggere e valorizzare la risorsa mare e innalzare la qualità ambientale".